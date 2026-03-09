HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe khách 19 chỗ “nhồi nhét” 60 người, bị phạt hơn 220 triệu đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe khách 19 chỗ “nhồi nhét” chở 60 người, lái xe, chủ phương tiện bị lực lượng chức năng phạt hơn 220 triệu đồng.

Ngày 9-3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 vừa phát hiện xe khách biển kiểm soát 22H-010.72 chạy tuyến cố định Na Hang - Bắc Ninh chở quá số người quy định, chạy sai tuyến vận tải được cấp phép.

Xe khách 19 chỗ “nhồi nhét” 60 người bị phạt hơn 220 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, xe khách do ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tới 60 hành khách trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người (không tính lái xe).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về các hành vi chở quá số người quy định và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép hoạt động. Đồng thời, lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch C.A. về hành vi giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 223,2 triệu đồng.

Ngoài ra, lái xe bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo quy định, nếu tái phạm hành vi chở vượt trên 100% số người được phép chở, phương tiện có thể bị tịch thu.

Xe khách 19 chỗ “nhồi nhét” 60 người bị phạt hơn 220 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở tới 60 người. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, thời gian qua dù công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đã được tăng cường, song vẫn còn một số nhà xe vì lợi nhuận mà bất chấp quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

