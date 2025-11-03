"Chơi lớn" như Quốc Thiên

Quốc Thiên chơi lớn

Sau khi ra mắt MV Tự dưng thành người lạ và nhận được phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục chuỗi hoạt động giới thiệu dự án lớn SKYNote: The Reflection 2025 bằng việc công bố mini livestage "Road to SKYNote 2025".

Đây là một chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời là bước khởi động chính thức trước khi concert lớn diễn ra vào 22-11 tại Global city (TP HCM).

Sự kiện được ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage, công viên bờ sông Thủ Thiêm. Không gian ngoài trời với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn được lựa chọn nhằm tạo nên bối cảnh thoáng đãng, nhìn về phía khu trung tâm hoa lệ của thành phố, phù hợp với tinh thần "Reflection" – nơi con người đối diện và soi chiếu lại chính mình qua âm nhạc, nơi cảm xúc của khán giả với âm nhạc được nâng niu, cũng là nơi người nghệ sĩ kết nối mạnh mẽ với tâm hồn khán giả thông qua âm nhạc.

Chương trình có quy mô giới hạn, được tổ chức như một buổi showcase để đảm bảo chất lượng thưởng thức và tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

Quốc Thiên với cú nổ live concert SKYNote

Quốc Thiên tâm huyết với live concert sắp tới

Chương trình bao gồm 10 ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng từ danh mục biểu diễn của Quốc Thiên, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến sáng tác mới. Trong đó, ca khúc mới Tự dưng thành người lạ lần đầu được giới thiệu trực tiếp trên sân khấu mini livestage này, song song với rất nhiều nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi cho giọng hát của Quốc Thiên.

Đây là phần "teasing" quan trọng, giúp khán giả có cái nhìn sớm về âm nhạc và thông điệp cảm xúc mà Quốc Thiên sẽ phát triển tại live concert SKYNote sắp đến.

Chương trình bất ngờ có sự góp mặt của Jun Phạm. Cả 2 chia sẻ rằng, dù không hát chung trong game show nhưng tình cảm 2 anh tài ủng hộ nhau bên ngoài vẫn luôn bền chặt như vậy.

Road to SKYNote 2025 của Quốc Thiên

Về tổng thể, Road to SKYNote 2025 kéo dài 60 phút, mỗi tiết mục đều được dàn dựng cẩn trọng, kết nối mạch cảm xúc từ ballad nhẹ nhàng đến các bản pop mang tiết tấu mạnh hơn. Chương trình phản ánh hành trình âm nhạc của Quốc Thiên trong giai đoạn mới, là món quà anh gửi tới các fan thân yêu.

Sự lựa chọn không gian Riverstage bên bờ Thủ Thiêm cũng mang tính biểu tượng. Theo ekip, đây là địa điểm thể hiện rõ tinh thần "Reflection" – phản chiếu, lắng đọng và kết nối. Không gian mở giúp âm thanh, ánh sáng và cảm xúc khán giả hòa vào nhau tự nhiên, tạo ra trải nghiệm gần gũi mà vẫn đủ quy mô của một sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp.

Với việc tổ chức mini livestage Road to SKYNote 2025, Quốc Thiên cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình trở lại sân khấu lớn nhất sự nghiệp.