"Dì Lệ" Quốc Thiên trở lại với SkyNote 2025 - The Reflection

Quốc Thiên và hành trình bùng nổ thương hiệu!

Quốc Thiên tạo nên thương hiệu concert Skynote

Live concert của Quốc Thiên là dự án nghệ thuật đa tầng, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc giao thoa, biến khán giả thành một phần của câu chuyện.

Năm 2024, SkyNote - Thiên Thanh đã làm nên điều hiếm có với một live concert cá nhân phủ kín khán phòng Hà Nội và Đà Lạt, thu hút hơn 7.000 khán giả và hàng trăm nghìn lượt thảo luận trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Quốc Thiên bật khóc giữa thung lũng Đà Lạt, khi cả nghìn người cùng hát theo, trở thành biểu tượng giàu cảm xúc nhất của đời sống nhạc Việt năm qua.

Thành công đó giúp SkyNote giành giải Cống hiến 2025 - Chương trình của năm, đồng thời biến Quốc Thiên thành nghệ sĩ hiếm hoi đủ bản lĩnh xây dựng một thương hiệu concert riêng, thay vì những liveshow đơn lẻ. SkyNote vì thế không chỉ là điểm đến âm nhạc, mà đã trở thành một "thương hiệu văn hóa" có sức ảnh hưởng.

The Reflection của Quốc Thiên: Âm nhạc như tấm gương

Đảm trách SkyNote là những tên tuổi đầy uy tín của làng nhạc Việt

Nếu SkyNote 2024 là "điểm dừng của ký ức", thì SkyNote 2025 - The Reflection mở ra một hành trình mới: soi chiếu vào chính mình và vào tâm hồn khán giả. Chủ đề "Reflection" được khai triển thành hai lớp: thế giới bên ngoài - như mặt nước hay tấm gương phản chiếu nhịp sống xã hội, và thế giới nội tâm - nơi Quốc Thiên chia sẻ những nỗi sợ, khát vọng và ký ức sâu kín.

"Âm nhạc không chỉ để hát, mà còn để kể câu chuyện và soi chiếu chính mình. Tôi tin khi khán giả nghe, họ sẽ nhìn thấy một phần bản thân trong tôi, và tôi cũng nhìn thấy tôi trong họ" - Quốc Thiên chia sẻ.

Không gian mở - trải nghiệm mới tại show Quốc Thiên

Lê Dương Bảo Lâm đến chúc mừng Quốc Thiên

Đêm diễn 22-11 sẽ được tổ chức tại The Global City, không gian ngoài trời có sức chứa 10.000 khán giả. Không còn là khán phòng khép kín, SkyNote 2025 biến âm nhạc thành một phần của cảnh quan đô thị, nơi ánh sáng, kiến trúc và giai điệu hòa quyện.

Lần đầu tiên, SkyNote được thiết kế như một "triển lãm nghệ thuật" sống động, nơi khán giả không chỉ nghe hát mà còn được đồng hành qua hình ảnh, hậu trường và câu chuyện phía sau. Đây là bước tiến đưa concert Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Dàn khách mời đa sắc màu trong show Quốc Thiên

Bùi Công Nam là một trong những khách mời của SkyNote

SkyNote 2025 gây chú ý ngay khi công bố khách mời: Hồ Ngọc Hà - biểu tượng sân khấu giải trí, hứa hẹn tạo nên màn kết hợp bùng nổ cùng chất nhạc sâu lắng của Quốc Thiên. Bùi Công Nam mang đến sự mộc mạc, cân bằng với phần thị giác rực rỡ. Và Mono - giọng ca Gen Z - sẽ thổi luồng năng lượng trẻ trung, mở rộng biên độ khán giả.

Đi cùng họ là ê-kíp sáng tạo nổi tiếng: Hoài Sa (giám đốc âm nhạc), SlimV (đồng giám đốc âm nhạc), đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, và chuyên gia ánh sáng Long Kenji. Mỗi tên tuổi là một "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật và sự khác biệt của chương trình.