HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chơi với thú cưng, bé gái 2 tuổi có bọ chét ký sinh trong tai

D.Thu

(NLĐO) - Bé gái 2 tuổi thường xuyên ngứa tai được phát hiện có bọ chét ký sinh trên màng nhĩ. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng từ thú cưng.

Các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương vừa phát hiện một con bọ chét ký sinh trong tai của bé gái 2 tuổi (ở Sơn La) khi thăm khám nội soi tai mũi họng.

img

Hình ảnh bọ chét ký sinh trong màng nhĩ bé gái 2 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, gia đình nhận thấy trẻ thường xuyên ngứa tai, hay đưa tay vào tai và có thói quen ngoáy tai. Lo ngại bất thường, người nhà đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một con bọ chét còn sống bám trên màng nhĩ của trẻ. Ngoài ra, trên bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển, được xác định là bọ chét ký sinh. Dị vật được gắp ra an toàn. Khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy gia đình bệnh nhi nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các bác sĩ Lê Hồng Ánh, Khoa Tai Thần kinh, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, côn trùng ký sinh trong tai có thể gây viêm nhiễm, tổn thương ống tai, màng nhĩ, ảnh hưởng đến sức nghe.

Bọ chét là loài ký sinh trùng thường sống trên chó, mèo và các vật nuôi trong gia đình. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người, đặc biệt là trẻ nhỏ, thông qua tiếp xúc gần với thú cưng hoặc môi trường sống không được vệ sinh sạch sẽ.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú ý vệ sinh tai cho trẻ đúng cách, không tự ý ngoáy tai sâu. Khi trẻ có biểu hiện ngứa tai kéo dài, đau tai, chảy dịch tai hoặc quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời. 

Đồng thời, cần vệ sinh môi trường sống, tắm rửa và phòng chống ký sinh trùng định kỳ cho thú cưng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Bác sĩ Lê Hồng Ánh thực hiện nội soi lấy bọ chét khỏi tai bệnh nhi. Video: Vân Anh

Tin liên quan

Cảnh báo nhiễm bệnh từ thú cưng

Cảnh báo nhiễm bệnh từ thú cưng

Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 30.000 người nhiễm giun đũa chó, mèo được phát hiện và điều trị

Nhập viện vì chăm thú cưng

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, ngứa khắp cơ thể và được xác định nhiễm giun sán từ thú cưng

Nhiều người trẻ phải nhập viện do nhiễm giun đũa từ thú cưng

(NLĐO) - Bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo là bệnh ký sinh trùng mới nổi trong những năm gần đây do thói quen nuôi thú cưng tăng lên ở giới trẻ

thú cưng ký sinh trùng tai mũi họng bọ chét
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo