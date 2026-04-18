Sẩn ngứa do bọ chét gia tăng, nhiều ca có nuôi chó mèo

Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương ghi nhận nhiều ca sẩn ngứa do bọ chét. Phần lớn người bệnh không xác định được nguyên nhân, dù có người phát hiện côn trùng rất nhỏ, nhảy trên da, ga giường, thảm và vật nuôi.

Chân của nam thanh niên 20 tuổi bị viêm da do bọ chét. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tổn thương da do bọ chét

Theo tiến sĩ - bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, với biểu hiện chung là các dát, sẩn đỏ kích thước 1-2 mm, gờ cao hơn mặt da, trên đỉnh có thể có mụn nước nhỏ, gây ngứa nhiều.

Một nam thanh niên 20 tuổi đến khám trong tình trạng vùng bụng và chân xuất hiện dày đặc sẩn đỏ, kèm mụn nước, ngứa nhiều.

Người này từng tắm và đắp lá nhưng không cải thiện, thậm chí xuất hiện thêm tổn thương mới, một số chuyển thành bọng nước.

Trường hợp khác là nữ bệnh nhân 50 tuổi, nổi sẩn đỏ kèm mụn nước suốt hai tuần, số lượng tăng dần, ngứa nhiều ở tay, chân và lan rải rác vùng thắt lưng. Bệnh nhân có nuôi chó, tự mua thuốc bôi nhưng không rõ loại, không hiệu quả.

Tương tự, một bé trai 7 tuổi xuất hiện nhiều sẩn đỏ, mụn nước ở tay chân, mông và thân mình. Gia đình tự bôi thuốc thấy giảm ngứa nhưng tổn thương mới vẫn xuất hiện. Nhà bệnh nhi cũng nuôi chó mèo.

Một số bệnh nhân cho biết đã quan sát thấy bọ chét rất nhỏ, màu đen hoặc nâu đỏ, không cánh, nhảy nhanh trên da và trong môi trường sống như sàn nhà, ga giường, thảm hoặc trên vật nuôi.

Tuy nhiên, đa số người bệnh và gia đình không nhận biết được căn nguyên nên không loại trừ được nguồn gây bệnh, khiến tình trạng kéo dài.

"Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng phương pháp dân gian không phù hợp, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da, khiến bệnh diễn tiến phức tạp hơn"- bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ Giang cho biết bọ chét là ký sinh trùng không cánh, kích thước rất nhỏ, thường sống trên vật nuôi hoặc trong môi trường như thảm, ga giường, sàn nhà. Vòng đời của chúng kéo dài 20-35 ngày, phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm.

Các loài bọ chét phổ biến gồm bọ chét chuột, người và mèo. Vết cắn gây đau rát, ngứa, thậm chí có thể truyền bệnh.

Tổn thương do bọ chét thường xuất hiện ở vùng da hở như tay, chân, đôi khi lan rộng toàn thân ở trường hợp nặng. Người bệnh thường có cảm giác ngứa dữ dội, châm chích.

Hình ảnh bọ chét và minh họa vòng đời của bọ chét

Điều trị cần kết hợp loại bỏ nguồn lây

Bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và xử lý triệt để nguồn bọ chét trong môi trường sống và kiểm soát vật nuôi. Do đó, khi có biểu hiện ngứa nhiều, nổi sẩn đỏ, mụn nước hoặc bọng nước, đặc biệt ở vùng da hở và kéo dài, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý dùng thuốc chứa corticoid kéo dài hoặc áp dụng các biện pháp như tắm, đắp lá khi chưa có chỉ định. Điều trị sai có thể khiến bệnh lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc thâm da.

Người dân cần tăng cường vệ sinh môi trường sống, giặt giũ chăn ga thường xuyên và chăm sóc, kiểm soát ký sinh trùng ở vật nuôi để phòng bệnh.