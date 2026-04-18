HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sẩn ngứa do bọ chét gia tăng, nhiều ca có nuôi chó mèo

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều ca sẩn ngứa do bọ chét liên quan vật nuôi, song đa số người bệnh không rõ nguyên nhân, tự điều trị sai khiến bệnh kéo dài.

Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương ghi nhận nhiều ca sẩn ngứa do bọ chét. Phần lớn người bệnh không xác định được nguyên nhân, dù có người phát hiện côn trùng rất nhỏ, nhảy trên da, ga giường, thảm và vật nuôi.

Sẩn ngứa do bọ chét - Ảnh 1.

Chân của nam thanh niên 20 tuổi bị viêm da do bọ chét. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tổn thương da do bọ chét

Theo tiến sĩ - bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, với biểu hiện chung là các dát, sẩn đỏ kích thước 1-2 mm, gờ cao hơn mặt da, trên đỉnh có thể có mụn nước nhỏ, gây ngứa nhiều.

Một nam thanh niên 20 tuổi đến khám trong tình trạng vùng bụng và chân xuất hiện dày đặc sẩn đỏ, kèm mụn nước, ngứa nhiều.

Người này từng tắm và đắp lá nhưng không cải thiện, thậm chí xuất hiện thêm tổn thương mới, một số chuyển thành bọng nước.

Trường hợp khác là nữ bệnh nhân 50 tuổi, nổi sẩn đỏ kèm mụn nước suốt hai tuần, số lượng tăng dần, ngứa nhiều ở tay, chân và lan rải rác vùng thắt lưng. Bệnh nhân có nuôi chó, tự mua thuốc bôi nhưng không rõ loại, không hiệu quả.

Tương tự, một bé trai 7 tuổi xuất hiện nhiều sẩn đỏ, mụn nước ở tay chân, mông và thân mình. Gia đình tự bôi thuốc thấy giảm ngứa nhưng tổn thương mới vẫn xuất hiện. Nhà bệnh nhi cũng nuôi chó mèo.

Một số bệnh nhân cho biết đã quan sát thấy bọ chét rất nhỏ, màu đen hoặc nâu đỏ, không cánh, nhảy nhanh trên da và trong môi trường sống như sàn nhà, ga giường, thảm hoặc trên vật nuôi.

Tuy nhiên, đa số người bệnh và gia đình không nhận biết được căn nguyên nên không loại trừ được nguồn gây bệnh, khiến tình trạng kéo dài.

"Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng phương pháp dân gian không phù hợp, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da, khiến bệnh diễn tiến phức tạp hơn"- bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ Giang cho biết bọ chét là ký sinh trùng không cánh, kích thước rất nhỏ, thường sống trên vật nuôi hoặc trong môi trường như thảm, ga giường, sàn nhà. Vòng đời của chúng kéo dài 20-35 ngày, phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm.

Các loài bọ chét phổ biến gồm bọ chét chuột, người và mèo. Vết cắn gây đau rát, ngứa, thậm chí có thể truyền bệnh.

Tổn thương do bọ chét thường xuất hiện ở vùng da hở như tay, chân, đôi khi lan rộng toàn thân ở trường hợp nặng. Người bệnh thường có cảm giác ngứa dữ dội, châm chích.

Sẩn ngứa do bọ chét - Ảnh 2.
Sẩn ngứa do bọ chét - Ảnh 3.

Hình ảnh bọ chét và minh họa vòng đời của bọ chét

Điều trị cần kết hợp loại bỏ nguồn lây

Bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và xử lý triệt để nguồn bọ chét trong môi trường sống và kiểm soát vật nuôi. Do đó, khi có biểu hiện ngứa nhiều, nổi sẩn đỏ, mụn nước hoặc bọng nước, đặc biệt ở vùng da hở và kéo dài, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý dùng thuốc chứa corticoid kéo dài hoặc áp dụng các biện pháp như tắm, đắp lá khi chưa có chỉ định. Điều trị sai có thể khiến bệnh lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc thâm da.

Người dân cần tăng cường vệ sinh môi trường sống, giặt giũ chăn ga thường xuyên và chăm sóc, kiểm soát ký sinh trùng ở vật nuôi để phòng bệnh.

Tin liên quan

Hàng trăm con rận mu làm tổ, đẻ trứng chi chít trên mi mắt người đàn ông

Hàng trăm con rận mu làm tổ, đẻ trứng chi chít trên mi mắt người đàn ông

(NLĐO) - Ngứa mắt dữ dội, người đàn ông đi khám mới biết mình bị hàng trăm con rận mu làm tổ kí sinh, đẻ trứng trên mi mắt

Bé gái 5 tuổi bị rận và trứng bám chi chít trên mi mắt

(NLĐO) – Theo bác sĩ, rận mi mắt ở trẻ có thể lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc giữa cha mẹ bị nhiễm bệnh và con cái của họ hoặc lây truyền gián tiếp qua quần áo hoặc khăn tắm bị nhiễm.

Gắp hàng chục con rận và trứng làm tổ ở mi mắt

(NLĐO) - Bị ngứa mắt dữ dội suốt 1 tuần, dùng thuốc không đỡ, người phụ nữ đi khám thì bất ngờ phát hiện ổ rận ở mi mắt trái

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo