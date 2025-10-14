HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chọn Gia Lai để xây dựng 2 trạm quan trắc hiện đại về khí hậu và hải dương học

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai được chọn xây dựng hai trạm quan trắc tiên tiến nhằm phục vụ nghiên cứu khí hậu, môi trường và phát triển bền vững.

Trong hai ngày 13 và 14-10, tại Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành quốc tế (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội thảo "Thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai".

Gia Lai hướng tới trung tâm nghiên cứu khí hậu và hải dương học hiện đại - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo "Thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai"

GS Trần Thanh Vân – Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE – cho biết hội thảo nhằm hoàn thiện đề án xây dựng trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

Trạm này sẽ thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS để xử lý và khai thác dữ liệu phục vụ quan sát, đo lường, quản lý rừng, phát thải carbon và tài nguyên thiên nhiên, góp phần nghiên cứu khí hậu và phát triển bền vững.

"Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên và hoạch định chính sách phát triển bền vững" – GS Trần Thanh Vân nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Phong – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai – cho biết đây là bước khởi đầu quan trọng cho hai dự án "Trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học" và "Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS". Tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để sớm triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho khoa học và cộng đồng.

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Việc xây dựng hệ thống quan trắc hiện đại không chỉ giúp ghi nhận chính xác các biến động môi trường mà còn tạo nền tảng khoa học để đánh giá rủi ro, đưa ra cảnh báo sớm và định hướng phát triển bền vững cho từng vùng lãnh thổ.

Gia Lai hướng tới trung tâm nghiên cứu khí hậu và hải dương học hiện đại - Ảnh 3.

GS Trần Thanh Vân trình bày tại hội thảo

Giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai thí điểm hai trạm quan trắc tại ICISE (tỉnh Gia Lai) – nơi có địa hình đa dạng gồm núi, đồi, đồng bằng ngập lũ, đầm phá và dải ven biển. Hai trạm này sẽ phục vụ nhiều mục tiêu: giám sát chất lượng nước biển, đa dạng sinh học, cảnh báo sớm hiện tượng môi trường bất thường, theo dõi thay đổi rừng, đánh giá hấp thụ carbon và giám sát khí nhà kính, hạn hán, sụt lún, xói mòn đất.

Tin liên quan

Vì sao các trạm quan trắc không khí ở TP HCM “trễ hẹn” ?

Vì sao các trạm quan trắc không khí ở TP HCM “trễ hẹn” ?

(NLĐO)- Đến nay, TP HCM chỉ có 2 trạm quan trắc không khí tự động được đầu tư thay vì 9 trạm như kế hoạch.

Phát triển bền vững môi trường biển nghiên cứu khoa học Trung tâm nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo