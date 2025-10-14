Trong hai ngày 13 và 14-10, tại Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành quốc tế (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội thảo "Thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai".

Quang cảnh hội thảo "Thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai"

GS Trần Thanh Vân – Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE – cho biết hội thảo nhằm hoàn thiện đề án xây dựng trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trạm này sẽ thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS để xử lý và khai thác dữ liệu phục vụ quan sát, đo lường, quản lý rừng, phát thải carbon và tài nguyên thiên nhiên, góp phần nghiên cứu khí hậu và phát triển bền vững.

"Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên và hoạch định chính sách phát triển bền vững" – GS Trần Thanh Vân nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Phong – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai – cho biết đây là bước khởi đầu quan trọng cho hai dự án "Trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học" và "Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS". Tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để sớm triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho khoa học và cộng đồng.

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Việc xây dựng hệ thống quan trắc hiện đại không chỉ giúp ghi nhận chính xác các biến động môi trường mà còn tạo nền tảng khoa học để đánh giá rủi ro, đưa ra cảnh báo sớm và định hướng phát triển bền vững cho từng vùng lãnh thổ.

GS Trần Thanh Vân trình bày tại hội thảo

Giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai thí điểm hai trạm quan trắc tại ICISE (tỉnh Gia Lai) – nơi có địa hình đa dạng gồm núi, đồi, đồng bằng ngập lũ, đầm phá và dải ven biển. Hai trạm này sẽ phục vụ nhiều mục tiêu: giám sát chất lượng nước biển, đa dạng sinh học, cảnh báo sớm hiện tượng môi trường bất thường, theo dõi thay đổi rừng, đánh giá hấp thụ carbon và giám sát khí nhà kính, hạn hán, sụt lún, xói mòn đất.