Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Ngày 29-1, Công an xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau cho biết ông Đ.V.Đ. (ngụ ấp 18, xã Nguyễn Phích) đã nộp phạt 7,5 triệu đồng về hành vi bạo lực gia đình.

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian quen biết thì bà T.T.L. ở tỉnh Lạng Sơn đã kết hôn với ông Đ. rồi về quê chồng sinh sống.

Được gia đình bên chồng cho đất, bà L. đã bỏ tiền ra cất nhà để xây dựng tổ ấm và nuôi dạy các con. Vừa qua, do ông Đ. không phụ công việc nhà nên bà L. đã cằn nhằn chồng.

Trong lúc nóng giận, Đ. dùng tay đánh vợ ngã vào thành giường bất tỉnh. Bà L. được đưa đến cơ sở y tế điều trị, sau đó trình báo vụ việc đến Công an xã Nguyễn Phích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an mời ông Đ. lên làm việc và người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh vợ gây thương tích. "Bà L. kiên quyết yêu cầu xử lý để về sau ông Đ. không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Nguyễn Phích khuyến cáo giữa các thành viên trong gia đình cần tôn trọng, yêu thương, chăm sóc và đối xử hài hòa lẫn nhau. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh, giải quyết vấn đề bằng lời lẽ nhẹ nhàng… để không xảy ra các hành động bạo lực.