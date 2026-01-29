HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Vân Du

(NLĐO) – Trong lúc nóng giận, Đ. dùng tay đánh vợ ngã vào thanh giường bất tĩnh và được đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Ngày 29-1, Công an xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau cho biết ông Đ.V.Đ. (ngụ ấp 18, xã Nguyễn Phích) đã nộp phạt 7,5 triệu đồng về hành vi bạo lực gia đình.

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian quen biết thì bà T.T.L. ở tỉnh Lạng Sơn đã kết hôn với ông Đ. rồi về quê chồng sinh sống.

Được gia đình bên chồng cho đất, bà L. đã bỏ tiền ra cất nhà để xây dựng tổ ấm và nuôi dạy các con. Vừa qua, do ông Đ. không phụ công việc nhà nên bà L. đã cằn nhằn chồng.

Trong lúc nóng giận, Đ. dùng tay đánh vợ ngã vào thành giường bất tỉnh. Bà L. được đưa đến cơ sở y tế điều trị, sau đó trình báo vụ việc đến Công an xã Nguyễn Phích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an mời ông Đ. lên làm việc và người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh vợ gây thương tích. "Bà L. kiên quyết yêu cầu xử lý để về sau ông Đ. không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Nguyễn Phích khuyến cáo giữa các thành viên trong gia đình cần tôn trọng, yêu thương, chăm sóc và đối xử hài hòa lẫn nhau. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh, giải quyết vấn đề bằng lời lẽ nhẹ nhàng… để không xảy ra các hành động bạo lực.

Xử phạt một chủ tài khoản Facebook ở Đà Nẵng

Xử phạt một chủ tài khoản Facebook ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an, một chủ tài khoản Facebook ở TP Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bị xử phạt, cô gái livestream xúc phạm CSGT

(NLĐO) - Bức xúc vì bị xử phạt vi phạm giao thông, một cô gái ở Gia Lai đã livestream trênTikTok xuyên tạc, xúc phạm lực lượng CSGT

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

(NLĐO) – Ông L.Q.Đ. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

    Thông báo