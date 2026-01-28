Cục CSGT nói về những trường hợp mờ biển số xe nhưng không bị phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói về những trường hợp mờ biển số xe nhưng không bị phạt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, những tình huống khách quan khiến biển số bị mờ chữ số, lái xe sẽ không bị xử phạt.

Ngày 28-1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã thông tin về một số trường hợp phương tiện tham gia giao thông bị mờ biển số sẽ không bị xử phạt.

Cục CSGT thông tin về việc che mờ biển số xe không bị phạt năm 2026 - Ảnh 1.

Chiếc xe tài xế N.V.H. bị xử phạt 23 triệu đồng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: M.X.H.

Theo Cục CSGT, trong quá trình tham gia giao thông trên đường xuất hiện các tình huống khiến biển số bị mờ chữ số như: thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn…, lái xe sẽ không bị xử phạt đối với hành vi: "điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số" do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc thì không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số (sau khi gặp điều kiện khách quan làm biển số bị che phủ chữ, số trên biển), CSGT sẽ không xử phạt. Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, khuyến cáo lái xe cần làm sạch ngay biển số.

Lực lượng CSGT sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển.

Cục CSGT cho biết khi bị dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể giải trình với CSGT. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh (thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… ) trước khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

"Việc quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi để biển số bị che phủ mờ hoặc dán che biển số…, cũng để phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường"- Cục CSGT nêu rõ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-1, anh N.V.H. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30M-246.xx lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng, TP Hà Nội). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, phương tiện bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số. Sau đó, anh H. cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900.000 đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi vi phạm của mình và quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc thu hút bình luận trái chiều, có ý kiến đồng tình, có người cho rằng trường hợp này chỉ nên nhắc nhở.

Đến sáng 27-1, anh H. đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc và cho biết trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

"Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe"- anh H. trình bày.

Cũng theo anh H., tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng. Đến nay, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh N.V.H. về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tin liên quan

CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

(NLĐO)- CSGT truy tìm chủ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30F-443.xx dán chiếc nơ to che khuất một phần biển kiểm soát.

Xe để bùn che biển số, bị phạt có đúng?

(NLĐO) - Luật sư cho rằng dù biển số bị che lấp do điều kiện khách quan thì tài xế vẫn bị xử phạt

Xác định được thiếu niên chạy xe máy che biển số ở TPHCM

(NLĐO) - Ngay sau báo chí và mạng xã hội phản ánh một thiếu niên chạy xe máy che biển số, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời người liên quan đến làm việc.

CSGT tham gia giao thông biển số xe che biển số xe Mờ biển số xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo