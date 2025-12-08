HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chồng chết, người vợ trẻ ôm con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử

Tr.Đức

(NLĐO)- Chồng mới chết cách đây khoảng 3 tháng, bị tác động lớn đến tâm lý nên chị L. suy nghĩ tiêu cực, cùng con trai đi lên cầu định tự tử.

Sáng 8-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Bạch Đằng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc người mẹ trẻ định ôm con trai nhảy cầu tự tử.

Người mẹ trẻ định nhảy cầu tự tử cùng con trai 4 tuổi Sau khi Chồng mất - Ảnh 1.

Công an phường Bạch Đằng kịp thời ngăn chặn chị T.T.L. và con trai nhảy cầu tự tử

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 8-12, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng (tay của người phụ nữ và cháu bé có buộc bằng dây màu xanh).

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiếp cận kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại.

Sau khi được tổ công tác công an phường Bạch Đằng động viên, thuyết phục, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (SN 1999, hiện trú tại tổ dân phố Thủy Minh, phường Bạch Đằng) cùng con là N.P.B.A. (SN 2021).

Chồng chết, người vợ trẻ suy nghĩ tiêu cực, ôm con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Tổ công tác công an phường Bạch Đằng động viên, thuyết phục người mẹ trẻ từ bỏ ý định dại dột

Người mẹ trẻ định nhảy cầu tự tử cùng con trai 4 tuổi Sau khi Chồng mất - Ảnh 2.

Trung tá Bùi Văn Phòng, Trưởng Công an phường Bạch Đằng, trực tiếp động viên chị T.T.L.

Do chồng chị T.T.L. mới chết cách đây khoảng 3 tháng, bị tác động lớn đến tâm lý nên chị L. suy nghĩ tiêu cực, cùng con trai đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy xuống sông tự tử.

Ngay trong đêm, Công an phường Bạch Đằng đã mời gia đình, chính quyền địa phương kiên trì động viên thuyết phục, chị T.T.L. ổn định lại tâm lý, nhận thức lại hành vi của bản thân và cam đoan không thực hiện hành vi cực đoan.

chồng chết người vợ trẻ Công an phường Bạch Đầng ôm con nhảy cầu tự tử
