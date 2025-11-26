Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu

Ngày 26-11, thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 1 cháu bé 7 tuổi được người dân đưa tới cấp cứu do bị đuối nước.

"Sau khi chăm sóc y tế, sức khỏe bé đã tạm qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho bé" - lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Xe máy cùng nhiều vật dụng người đàn ông bỏ lại sau khi ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-11, người dân phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 76E1-264… chở 2 cháu nhỏ đi học về, lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân – nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc.

Bé 7 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện

Khi đến đoạn gần giữa cầu, người đàn ông bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông, bỏ lại dép, ba lô, sách vở... Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu.

Sau một hồi ứng cứu, cả ba được đưa vào bờ nhưng do bị đuối nước quá lâu, cháu bé 2 tuổi tử vong, còn người đàn ông cùng cháu 7 tuổi nguy kịch. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe người đàn ông đã ổn định, còn cháu 2 tuổi tử vong đã được gia đình đón về nhà lo hậu sự.