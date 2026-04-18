Chồng có quyền đòi chia vàng hồi môn của vợ?

Bạn đọc NGUYỄN THỊ THANH (TP HCM) hỏi: Tôi đang giải quyết ly hôn. Khi cưới, tôi được ba mẹ ruột cho riêng 5 lượng vàng làm của hồi môn, còn ba mẹ chồng cho hai vợ chồng 2 lượng làm vốn. Nay ly hôn, chồng tôi đòi chia đôi toàn bộ 7 lượng vàng này, thì có đúng pháp luật không?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc xác định chính xác vàng cưới là tài sản chung hay tài sản riêng phụ thuộc vào ý định của người tặng tại thời điểm trao.

Thứ nhất, đối với 2 lượng vàng do ba mẹ chồng tặng: Khi trao tặng, ba mẹ chồng đã tuyên bố cho 2 vợ chồng làm vốn nên đây là tài sản chung. Theo điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, lúc ly hôn, số vàng này về nguyên tắc sẽ được chia đôi nếu không có thỏa thuận khác.

Thứ hai, đối với 5 lượng vàng do ba mẹ ruột bạn tặng: Tại thời điểm tặng, ba mẹ bạn tuyên bố cho con gái làm của hồi môn, nên đây là tài sản riêng theo điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình. Trong quá trình chung sống, bạn chưa từng nhập số vàng này vào khối tài sản chung thì nó vẫn là của riêng. Việc cất vào két sắt chỉ để bảo đảm an toàn, hoàn toàn không làm thay đổi bản chất của tài sản. Do đó, yêu cầu đòi chia 5 lượng vàng này của chồng bạn là vô lý và không có cơ sở pháp lý.

Để bảo vệ quyền lợi tại tòa án, bạn cần cung cấp chứng cứ chứng minh ý định của người tặng, bao gồm: trích xuất video quay lại cảnh đám cưới có lời phát biểu, văn bản xác nhận của ba mẹ ruột hoặc là các lời khai nhân chứng có mặt hôm đó.