Mua bán vàng "chợ đen" có vi phạm pháp luật?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Luật sư của bạn

Mua bán vàng "chợ đen" có vi phạm pháp luật?

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

(NLĐO) - Giá vàng trong nước cao nhất lịch sử, nhiều người có hành vi mua bán vàng "chợ đen". Hành vi này có vi phạm pháp luật?

Thị trường vàng nhiều biến động, nhiều người muốn mua vàng "chợ đen" chấp nhận giá cao hơn vì không phải xếp hàng. Vậy hành lang pháp lý quy định ra sao?

Nghị định 24/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định tại Khoản 6 Điều 4 như sau: 

Hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. 

Mua bán vàng "chợ đen" có vi phạm pháp luật không? - Ảnh 1.

Theo quy định, chỉ doanh nghiệp và ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được kinh doanh vàng miếng SJC. Ảnh: Tấn Thạnh

Hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng được thự chiện theo quy định tại Nghị định này". Khoản 7 Điều 4 quy định: "Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Khoản 9 Điều 4 quy định các hoạt động kinh doanh vàng khác "là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.

Theo đó, đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng; trang sức, mỹ nghệ đều là kinh doanh có điều kiện. Trong đó, đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng phải được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép (Điều 10). 

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ tuy không cần được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng phải đáp ứng điều kiện (như có đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngành nghề, có địa điểm, cơ sở vật chất…) theo quy định thì mới có thể kinh doanh (Điều 8).

Bên cạnh đó, tại Điều 19 của Nghị định này cũng quy định về những Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm:

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép".

Từ những quy định trên có thể thấy hoạt động kinh doanh vàng là hoạt động thuộc quản lý của Nhà nước và cần được Nhà nước cho phép. Vì vậy, hoạt động kinh doanh, mua bán vàng tại "chợ đen" là một hành vi vi phạm pháp luật khi các tổ chức kinh doanh vàng tại chợ đen không đáp ứng được các điều kiện theo quy định, không được Nhà nước cấp phép.

Vậy hoạt động mua bán vàng giữa các cá nhân có được xem là vi phạm pháp luật?

 Theo quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định này, Nghị định này chỉ điều chỉnh đối với "cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng", nên nếu mua vàng lẻ từ cá nhân, ví dụ mua lại từ người thân do người đó không còn nhu cầu thì không bị coi là hành vi vi phạm. 

Tuy nhiên, nếu người thực hiện hành vi mua, bán vàng lợi dụng sự cho phép này để mua bán thường xuyên, liên tục, kéo dài và thu lợi thì hành vi mua bán này có thể được xem là kinh doanh vàng không phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy vào tình trạng và mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng miếng có thể bị xử phạt hành chính từ 300 đến 400 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức.

Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các biện pháp phạt bổ sung như: Tịch thu vàng; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thời hạn theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019.

Nếu hành vi vi phạm đáp ứng đủ cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 thì tùy theo hành vi có thể bị truy cứu những tội sau: Tội "Buôn lậu" theo Điều 188 (nếu có hành vi buôn bán xuyên biên giới; hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại); tội "Rửa tiền"...

Cần lưu ý không được mua bán vàng bằng hình thức dùng vàng để làm phương tiện thanh toán, vì đây cũng là hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP.

Tin liên quan

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Giá vàng tăng, người dân mua nhẫn cưới cũng khó khăn

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Giá vàng tăng, người dân mua nhẫn cưới cũng khó khăn

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại khi giá vàng tăng cao, kiến nghị Chính phủ có biện pháp quản lý hiệu quả.

Sáng 21-10, vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC tăng thêm 3,1 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất 154,6 triệu đồng.

Lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC có giảm?

(NLĐO) - Các chuyên gia gợi ý một số mô hình sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng miếng SJC sẽ thu hẹp với giá thế giới.

vi phạm pháp luật hành vi vi phạm giá vàng Bộ luật Hình sự xử lý hành chính trách nhiệm hình sự vàng thị trường vàng vàng miếng SJC giá vàng tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo