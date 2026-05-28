Chồng cũ Dương Mịch lộ video clip tay trong tay gái trẻ

Truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) quay video clip Lưu Khải Uy nắm tay một cô gái trẻ, có cử chỉ thân mật ở hậu trường buổi hòa nhạc tại sân vận động Hồng Kông (Trung Quốc). Cô gái được đồn đoán là bạn gái mới của Lưu Khải Uy.

Đoạn video clip lan tỏa, nhiều bình luận trái chiều quanh sự việc. Một số cho rằng Lưu Khải Uy đã kết thúc mối tình với người đẹp Lý Hiểu Phong nên chuyện có bạn gái cũng bình thường. Một số nhận định cả hai chia tay thời gian không dài mà Lưu Khải Uy đã có ngay người mới là quá nhanh chóng.

Lưu Khải Uy là tên tuổi đã từng tham gia nhiều phim: "Nghĩa nặng tình thâm", "Gia đình vui vẻ", "Gia đình tôi"…

Anh và nữ diễn viên danh tiếng Dương Mịch đã kết hôn năm 2014. Sau khi có một con gái, cả hai ly hôn năm 2018.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và danh tiếng thăng hạng. Cô sở hữu lượng người yêu mến đông đảo, vị trí vững vàng, nhiều dự án phim tìm đến.

Lưu Khải Uy sụt giảm danh tiếng sau ly hôn, nỗ lực cứu vãn, chuyển sang tập trung vào ca hát hơn là đóng phim.

Lưu Khải Uy và bạn gái cũ Lý Hiểu Phong