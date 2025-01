Chống người thi hành công vụ, “ăn Tết” trong trại giam

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiền (SN 1992; trú thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng cảnh sát thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hiền Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28-9-2024, lực lượng CSGT Công an TP Hội An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông theo kế hoạch thì phát hiện ô tô BKS 92A-337.18 do Hiền điều khiển, đang đỗ xe tại đoạn đường Hoàng Diệu (TP Hội An). Đây là đoạn đường có biển báo "cấm dừng và đỗ xe".

Lực lượng CSGT đã yêu cầu Hiền xuống xe làm việc nhưng bị can này không chấp hành mà lái xe tránh né, bỏ chạy trên các tuyến đường trên địa bàn từ phường Sơn Phong đến Cẩm Châu.

Lực lượng CSGT truy đuổi và liên tục ra tín hiệu dừng xe nhưng Hiền vẫn cố tình không chấp hành. Khi đến trước số nhà 375 Cửa Đại, lực lượng CSGT điều khiển xe công vụ chặn trước đầu xe của Hiền thì đối tượng này điều khiển xe di chuyển về phía trước, va chạm vào xe mô tô đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT làm ngã xe mô tô công vụ. Sau đó, Hiền bỏ chạy.

Qua quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, đến ngày 20-1-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiền để điều tra theo thẩm quyền.