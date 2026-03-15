Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 10 ngày 15-3, tại nhà anh vợ là N.X.B. (SN 1991, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), Ngô Duy Thăng (SN 1986, thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) đã nổ súng bắn vợ mình là N.T.L. (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải). Tiếp đó, Thăng dùng dao đâm khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương bàng hoàng khi hay tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng này

Gây án xong, Thăng sử dụng xe ô tô (BKS 30K-136.xx) đến nhà anh V.V.N. (SN 1987, trú tại thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N., rồi lại lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Hậu quả anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Nghi phạm Ngô Duy Thăng và phương tiện bỏ trốn sau khi gây án

Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày 15-3, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.