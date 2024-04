Chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 10 đối tượng lãnh án

(NLĐO) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ 6 clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook “Phi Kim” của Phi với các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.