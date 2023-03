Ngày 14-3, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tài (SN 1986) 6 năm tù giam và cha ruột là Huỳnh Tiến (SN 1952; cùng ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 2 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình sự.



Hai cha con bị cáo Huỳnh Tài tại phiên toà

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Tài thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin qua Facebook, Youtube. Trong quá trình lên mạng, Tài đọc được thông tin cái gọi là "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" kêu gọi tham gia và thực hiện "trưng cầu dân ý", đồng thời bầu Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ tam Việt Nam cộng hòa" sẽ được cấp thẻ CCCD kèm số tiền 100 USD và được tổ chức ưu tiên cấp đất, cấp nhà, tạo việc làm, trợ cấp lương hằng tháng.

Ngày 11-6-2019, Tài làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và được chấp thuận. Đến tháng 7-2019, Tài lôi kéo thêm cha mình là Huỳnh Tiến cùng tham gia.

Theo HĐXX, hành vi của Tài và Tiến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm nền độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ...; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.