Thời sự

Chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

Tuấn Minh

(NLDO) - Sau va chạm, người vợ bị xe đầu kéo cán tử vong, người chồng đau lòng quỳ gối chắp tay cầu khấn bên cạnh thi thể vợ ngay giữa đường.

Ngày 24-2, tin từ Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng cùng ngày, tại ngã tư đèn đỏ giao với Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ bị cán tử vong.

Chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh người chồng quỳ gối cầu khấn bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 sáng cùng ngày, ông L.V.T. (SN 1958; ngụ xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36H9-111.xx chở theo vợ là bà V.T.T. (SN 1959) lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36B-028.xx, do tài xế Nguyễn X.P. (SN 1988, ngụ xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh thì không may gặp nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh ông T. quỳ gối bên cạnh xe đầu kéo, chắp tay cầu nguyện ngay cạnh thi thể vợ khiến nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe container cán tử vong người phụ nữ ở TPHCM, tài xế chạy thêm một đoạn mới dừng

Xe container cán tử vong người phụ nữ ở TPHCM, tài xế chạy thêm một đoạn mới dừng

(NLĐO) - Tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương.

Xe máy ngã xuống đường, nam sinh lớp 6 nghi bị ô tô cán tử vong

(NLĐO) - Một nam sinh lớp 6 tử vong sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 1, phương tiện nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường

Đi khám bệnh về, cụ ông 79 tuổi va chạm với xe đầu kéo, bị cán tử vong

(NLĐO) - Sau khi đi khám bệnh, cụ ông 79 tuổi điều khiển xe đạp điện về thì va chạm với xe đầu kéo dẫn tới tử vong.

