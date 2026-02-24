Chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

Ngày 24-2, tin từ Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng cùng ngày, tại ngã tư đèn đỏ giao với Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ bị cán tử vong.

Hình ảnh người chồng quỳ gối cầu khấn bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 sáng cùng ngày, ông L.V.T. (SN 1958; ngụ xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36H9-111.xx chở theo vợ là bà V.T.T. (SN 1959) lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36B-028.xx, do tài xế Nguyễn X.P. (SN 1988, ngụ xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh thì không may gặp nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh ông T. quỳ gối bên cạnh xe đầu kéo, chắp tay cầu nguyện ngay cạnh thi thể vợ khiến nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.