Chốt chặn bắt giữ đối tượng trộm xe máy ở Tây Ninh xuống TP HCM rao bán

Ngày 16-11, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Thanh (tự Miên, 35 tuổi, quê Trà Vinh), Chung Diệu Long (36 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Hoàng Nguyên (30 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Giáp Minh Thành (26 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy tại cơ quan công an

Trước đó, bà L.T.H. (ngụ xã Tân Lập) đến Công an xã Tân Lập trình báo bị mất 1 xe máy có giá trị 80 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Lập phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, ma tuý, kinh tế Công an huyện Tân Biên nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, Công an huyện Tân Biên phát hiện đối tượng trộm xe của bà H. đang tìm người tiêu thụ ở khu vực huyện Củ Chi, TP HCM. Công an huyện Tân Biên phối hợp Công an TP HCM chốt chặn để bắt giữ đối tượng. Khi hắn đang giao dịch với người mua thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm xe bà H. khai tên Huỳnh Văn Thanh, còn người tiêu thụ xe gian là Chung Diệu Long. Trong đó, Thanh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh khai sau khi trộm được xe máy liền chạy đến huyện Củ Chi, TP HCM để bán lại cho Long. Riêng Long chuyên mua những xe trộm cắp với giá rẻ rồi tân trang lại bán giá cao hơn để kiếm lời.

Trước đó, Công an xã Tân Phong nhận tin báo của ông H.M.T. (ngụ xã Tân Phong) bị 2 thanh niên lạ mặt lấy trộm xe máy.

Qua xác minh, Công an xã Tân Phong phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, ma tuý, kinh tế Công an huyện Tân Biên bắt nhanh đối tượng Nguyễn Hoàng Nguyên và Giáp Minh Thành.

Tại cơ quan công an, Nguyên và Thành thừa nhận hành vi trộm xe máy của ông T. Đối tượng Nguyên có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài vụ trộm xe của ông T., đối tượng Thành còn 1 mình thực hiện 3 vụ trộm cắp xe, điện thoại khác ở huyện Tân Châu, Châu Thành và Dương Minh Châu.