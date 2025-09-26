HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chốt thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 5 điểm mới

Đặng Trinh

(NLĐO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ có một số điểm mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 26-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cho biết  kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều thay đổi.

Thứ nhất, kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo phương án thi 2+2, với 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, cộng với 2/9 môn học sinh tự chọn phù hợp với định hướng nghề ở giai đoạn THPT.

Kỳ thi đồng thời thực hiện 2 quy chế, 2 bộ đề thi của 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018. Do đó, số lượng cán bộ ra đề cũng đông nhất từ trước đến nay.

Chốt thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 5 điểm mới- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều thay đổi

Thứ ba, kỳ thi có số lượng đề thi nhiều nhất từ trước đến nay, với số lượng môn thi tự chọn lớn nhất và tạo mọi điều kiện nhất cho thí sinh. Cụ thể, có những tỉnh chỉ có 1 thí sinh chọn một môn thi nhưng vẫn tổ chức như tỉnh Lai Châu chỉ có một thí sinh chọn thi tin học hay Quảng Ninh chỉ có một thí sinh chọn môn công nghệ công nghiệp.

Một trong những thay đổi khác, đó là kỳ thi rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi thi xuống còn 3 buổi thi.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản sẽ được giữ ổn định như năm 2025. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.

Ông Chương cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể có 5 điểm mới như sau:

Các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi sẽ được sửa đổi cho phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Đây là bước điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong khâu giám sát kỳ thi.

Về thủ tục, giấy tờ của thí sinh cũng có sự thay đổi theo hướng tinh gọn và thuận tiện hơn. Hồ sơ đăng ký dự thi sẽ chỉ lưu tại trường phổ thông, thay vì phải chuyển lên nhiều cấp như trước. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là giấy báo dự thi do trường phổ thông cấp. Tương tự, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp thành giấy chứng nhận kết quả thi, do trường nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp phát.

Ở khâu phúc khảo, Bộ GD-ĐT sẽ rút ngắn thời gian nhận đơn và trả kết quả, giúp thí sinh sớm có thông tin (từ 10 ngày xuống 5 ngày), đồng thời hỗ trợ tiến độ tuyển sinh của các trường ĐH và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh chặt chẽ hơn. Cụ thể, mọi bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được đối thoại để bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường ứng dụng trong tổ chức kỳ thi. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện trực tiếp qua hệ thống quản lý thi, thay cho hình thức gửi đĩa CD qua đường bưu điện như trước đây. Cách làm mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian, giảm khâu thủ công và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu.

Tháng 7-2026: Trình Chính phủ xem xét Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT cũng cho biết đang chuẩn bị lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Cụ thể:

- Từ tháng 4, 5-2026: Bộ GD-ĐT sẽ thử nghiệm thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh, đồng thời xây dựng ngân hàng câu hỏi.

- Đến tháng 7-2026: Đề án thi trên máy tính sẽ được trình Chính phủ xem xét.

- Tháng 10 đến tháng 12-2026: Ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

- Tháng 4 đến tháng 5-2027: Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

- Tháng 6-2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.


Tin liên quan

Hai môn "khó nhất lịch sử" thi tốt nghiệp THPT có phổ điểm bất ngờ ra sao?

Hai môn "khó nhất lịch sử" thi tốt nghiệp THPT có phổ điểm bất ngờ ra sao?

(NLĐO)- Theo công bố chính thức từ Bộ GD-ĐT chiều 15-7, hai môn thi được mệnh danh "khó nhất lịch sử" là môn toán và tiếng Anh có phổ điểm với nhiều bất ngờ

Ghi nhận ban đầu về điểm thi tốt nghiệp THPT

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 16-7

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Một thí sinh ở TP HCM bị hư xe được xử lý tình huống nhân văn, kịp thời

(NLĐO)- Trên đường đi thi tốt nghiệp THPT, một thí sinh tại TP HCM bị hư xe không kịp đến điểm thi đã được xử trí một cách nhân văn, kịp thời.

tổ chức hội nghị tốt nghiệp THPT chính quyền địa phương thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp THPT kỳ thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT Chương trình Giáo dục phổ thông
