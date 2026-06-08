Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá thót tim khi gục xuống sân ở trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tối 7-6 (giờ địa phương).

Sự việc diễn ra gần 5 năm sau sự cố ngừng tim của chính Christian Eriksen từng làm rúng động cả Euro 2021. Lần này, chuyện xảy ra không kém phần kịch tính khi trận giao hữu tại sân Odense đang diễn tiến sôi động ở hiệp hai. Tiền vệ 34 tuổi Eriksen đứng cách khá xa vị trí bóng bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống sân, buộc đội ngũ y tế phải lập tức lao vào chăm sóc khẩn cấp.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 1.

Christian Eriksen ra sân lần thứ 151 trong màu áo tuyển Đan Mạch

Các cầu thủ hai đội nhanh chóng tạo thành vòng tròn xung quanh đồng nghiệp người Đan Mạch để tránh sự chú ý từ khán giả và truyền thông. Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó phát đi thông báo xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. Trận đấu được Ban tổ chức ra quyết định hủy bỏ để ưu tiên công tác y tế.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 2.

Cầu thủ hai đội vây xung quanh che chắn Eriksen sau khi anh đổ gục trên sân

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen, người từng tham gia êkip cứu chữa cho Eriksen gần 5 năm trước, cho biết Eriksen chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng lấy lại ý thức. Theo ông Boesen, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) mà Eriksen mang trong người đã hoạt động đúng chức năng.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 3.

Trận đấu tại sân Odense diễn ra đến phút 74

"Christian hiện đã ổn. Cậu ấy tự đi khỏi sân và vẫn có thể trò chuyện với chúng tôi. Các bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra để xác định nguyên nhân của sự cố", ông Boesen cho biết.

Những hình ảnh xúc động xuất hiện trên sân vận động tại Odense khi nhiều cầu thủ Đan Mạch không cầm được nước mắt. Các cầu thủ hai đội cùng hộ tống cáng đưa Eriksen ra xe cứu thương trong tiếng vỗ tay và những lời động viên từ khán giả.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 4.

Màn hình lớn trên sân Odense thông báo về sự cố với Eriksen

Ngay sau sự cố, hàng loạt CLB và nhân vật tên tuổi trong làng bóng đá đã gửi lời chúc tới tiền vệ người Đan Mạch. Wolfsburg, đội bóng chủ quản hiện tại của Eriksen, cùng Man United và Tottenham - hai CLB anh từng khoác áo - đều gửi thông điệp bày tỏ hy vọng cầu thủ này sớm bình phục.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 5.

Ngôi sao tiền vệ của tuyển Đan Mạch đã 34 tuổi

Ngày 12-6-2021, Eriksen từng bị ngừng tim trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại Euro 2020. Trái tim của anh được xác nhận đã ngừng đập trong khoảng 5 phút trước khi được các nhân viên y tế cứu sống ngay trên sân. Sau đó, Eriksen được cấy thiết bị ICD và tạo nên một trong những màn trở lại đáng kinh ngạc nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine - Ảnh 6.

Chritian Eriksen

Sự cố mới nhất một lần nữa khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng những thông tin tích cực từ đội ngũ y tế phần nào giúp tất cả thở phào. Điều quan trọng nhất lúc này không phải kết quả trận đấu, mà là sức khỏe và sự bình an của Christian Eriksen.

TIN LIÊN QUAN

Đan Mạch khi ấy đang dẫn trước 2-1 nhờ các pha lập công của Patrick Dorgu và Joakim Maehle. Trận đấu này cũng ghi nhận lần ra sân chính thức thứ 151 của Chritian Eriksen trong màu áo tuyển Đan Mạch. Viktor Tsygankov rút ngắn tỉ số cho Ukraine và trận giao hữu giữa hai đội bóng không có vé tham dự World Cup 2026 đã tạm ngưng trước khi kết thúc.

Tin liên quan

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm

(NLĐO) – Hai pha lập công quan trọng ở 4 phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean giúp Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2, giành vé dự World Cup sau 28 năm.

Christian Eriksen trở lại, tuyển Đan Mạch quyết đấu ĐKVĐ Pháp

(NLĐO) – Gục ngã bất tỉnh trên sân ở ngày ra quân Euro 2020 và ngỡ đã phải giải nghệ, Christian Eriksen trở lại World Cup 2022 sau 15 tháng với vai trò thủ lĩnh quen thuộc, dẫn dắt lối chơi của tuyển Đan Mạch.

Công bố tân binh Christian Eriksen, Man United mơ danh hiệu lớn

(NLĐO) – 13 tháng sau khi "chết lâm sàng" do ngưng tim trong khoảng 5 phút lúc đang thi đấu cho đội tuyển Đan Mạch tại Euro 2020, tiền vệ Christian Eriksen chính thức trở thành thành viên của Man United.

giao hữu quốc tế EURO 2021 Đan Mạch Đan Mạch - Ukraine Chritian Eriksen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo