Christian Eriksen lại đổ gục trên sân cỏ, hủy trận giao hữu Đan Mạch – Ukraine

Sự việc diễn ra gần 5 năm sau sự cố ngừng tim của chính Christian Eriksen từng làm rúng động cả Euro 2021. Lần này, chuyện xảy ra không kém phần kịch tính khi trận giao hữu tại sân Odense đang diễn tiến sôi động ở hiệp hai. Tiền vệ 34 tuổi Eriksen đứng cách khá xa vị trí bóng bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống sân, buộc đội ngũ y tế phải lập tức lao vào chăm sóc khẩn cấp.



Christian Eriksen ra sân lần thứ 151 trong màu áo tuyển Đan Mạch

Các cầu thủ hai đội nhanh chóng tạo thành vòng tròn xung quanh đồng nghiệp người Đan Mạch để tránh sự chú ý từ khán giả và truyền thông. Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó phát đi thông báo xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. Trận đấu được Ban tổ chức ra quyết định hủy bỏ để ưu tiên công tác y tế.

Cầu thủ hai đội vây xung quanh che chắn Eriksen sau khi anh đổ gục trên sân

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen, người từng tham gia êkip cứu chữa cho Eriksen gần 5 năm trước, cho biết Eriksen chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng lấy lại ý thức. Theo ông Boesen, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) mà Eriksen mang trong người đã hoạt động đúng chức năng.

Trận đấu tại sân Odense diễn ra đến phút 74

"Christian hiện đã ổn. Cậu ấy tự đi khỏi sân và vẫn có thể trò chuyện với chúng tôi. Các bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra để xác định nguyên nhân của sự cố", ông Boesen cho biết.

Những hình ảnh xúc động xuất hiện trên sân vận động tại Odense khi nhiều cầu thủ Đan Mạch không cầm được nước mắt. Các cầu thủ hai đội cùng hộ tống cáng đưa Eriksen ra xe cứu thương trong tiếng vỗ tay và những lời động viên từ khán giả.

Màn hình lớn trên sân Odense thông báo về sự cố với Eriksen

Ngay sau sự cố, hàng loạt CLB và nhân vật tên tuổi trong làng bóng đá đã gửi lời chúc tới tiền vệ người Đan Mạch. Wolfsburg, đội bóng chủ quản hiện tại của Eriksen, cùng Man United và Tottenham - hai CLB anh từng khoác áo - đều gửi thông điệp bày tỏ hy vọng cầu thủ này sớm bình phục.

Ngôi sao tiền vệ của tuyển Đan Mạch đã 34 tuổi

Ngày 12-6-2021, Eriksen từng bị ngừng tim trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại Euro 2020. Trái tim của anh được xác nhận đã ngừng đập trong khoảng 5 phút trước khi được các nhân viên y tế cứu sống ngay trên sân. Sau đó, Eriksen được cấy thiết bị ICD và tạo nên một trong những màn trở lại đáng kinh ngạc nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Chritian Eriksen

Sự cố mới nhất một lần nữa khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng những thông tin tích cực từ đội ngũ y tế phần nào giúp tất cả thở phào. Điều quan trọng nhất lúc này không phải kết quả trận đấu, mà là sức khỏe và sự bình an của Christian Eriksen.

Đan Mạch khi ấy đang dẫn trước 2-1 nhờ các pha lập công của Patrick Dorgu và Joakim Maehle. Trận đấu này cũng ghi nhận lần ra sân chính thức thứ 151 của Chritian Eriksen trong màu áo tuyển Đan Mạch. Viktor Tsygankov rút ngắn tỉ số cho Ukraine và trận giao hữu giữa hai đội bóng không có vé tham dự World Cup 2026 đã tạm ngưng trước khi kết thúc.