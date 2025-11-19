HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Hai pha lập công quan trọng ở 4 phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean giúp Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2, giành vé dự World Cup sau 28 năm.

Cho đến lúc này, nỗi niềm của người Đan Mạch hẳn không phải là thất bại đầy cay đắng trên sân Hampden Park của Scotland ở lượt đấu mang tính chất "chung kết bảng". Đoàn quân xứ sở các câu chuyện cổ tích đã dẫn đầu vòng loại bảng C ngay từ đầu chiến dịch, nhưng rồi chính họ tự tay đánh rơi tất cả khi để cho Belarus cầm hòa 2-2 cách đây 4 ngày.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 1.

Trận thư hùng tại Hampden Park hấp dẫn ngay từ phút đầu

Đó là lý do để chủ nhà Scotland và Đan Mạch phải bước vào trận "sinh tử chiến" tại Hampden Park mà đội thua chắc chắn phải đi tranh play-off, đội thắng dĩ nhiên sẽ có vé chính thức dự World Cup. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà tạo sự tự tin rất đáng kể cho Scotland của HLV Steve Clarke và họ khát khao lao lên, tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 2.

Scott McTominay và khoảnh khắc xuất thần trước đông đảo khán giả nhà

Niềm tin của Scotland nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 3, khi Scott McTominay thực hiện một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp. Đón đường treo bóng của Ben Gannon-Doak, McTominay xoay lưng với khung thành rồi tung cú móc theo kiểu "xe đạp chổng ngược" khiến thủ thành Kasper Schmeichel hoàn toàn bó tay. Hơn 50.000 khán giả gần như gầm vang cả cầu trường.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 3.

Cựu cầu thủ Man United thi đấu thăng hoa sau khi rời sân Old Trafford

Gannon-Doak phải rời sân ở phút 21 vì chấn thương và Scotland chịu ảnh hưởng không ít từ việc vắng mặt của một trong những chân sút tốt nhất của mình. Kể từ đó, thế trận nghiêng về phía Đan Mạch. Rasmus Højlund đưa được bóng vào lưới Scotland nhưng bị VAR từ chối, trước khi hiệp một khép lại với lợi thế mong manh cho đội chủ nhà.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 4.

Rasmus Hojlund gỡ hòa cho Đan Mạch khi sút thắng phạt đền

Đầu hiệp hai, sóng gió tiếp tục ập đến với khung thành Scotland. Phút 60, Højlund mang về bàn gỡ 1-1 trên chấm phạt đền sau khi Andrew Robertson phạm lỗi với Gustav Isaksen trong vòng cấm. Tuy nhiên, trận đấu đổi chiều không lâu sau đó khi Rasmus Kristensen phía Đan Mạch bị truất quyền thi đấu ở phút 67 bởi tấm thẻ vàng thứ hai gây tranh cãi.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 5.

Lawrence Shankland tiếp tục đưa Scotland vượt lên trước

Tận dụng lợi thế hơn người, HLV Steve Clarke tung thêm Che Adams và Lawrence Shankland vào sân. Quyết định thay người lập tức phát huy tác dụng khi Shankland băng vào đệm bóng cận thành từ quả phạt góc của Lewis Ferguson, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 79

Niềm vui của Scotland chỉ kéo dài chưa đầy hai phút khi Patrick Dorgu ập vào sút tung lưới thủ thành chủ nhà Craig Gordon, đưa trận đấu về vạch xuất phát và đẩy Scotland vào tình thế hồi hộp đến nghẹt thở.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 6.

Patrick Dorgu quân bình tỉ số 2-2 cho Đan Mạch

Đúng lúc bầu không khí lo lắng bao trùm Hampden Park, Scotland tìm thấy phép màu. Phút 90+2, từ pha phá bóng lóng ngóng của hàng thủ Đan Mạch, Kieran Tierney tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, khiến cầu trường lại một lần nữa như muốn nổ tung.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 7.

Cựu sao Arsenal Kieran Tierney ghi bàn thứ ba cho Scotland

Chưa dừng lại, phút 90+6, McLean tận dụng việc thủ môn Schmeichel dâng cao để thực hiện cú sút từ giữa sân. Bóng bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-2, mở ra màn ăn mừng cuồng nhiệt chưa từng thấy.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 8.

... trước khi McLean ấn định tỉ số 4-2 phút bù giờ 90+6

Với chiến thắng nghẹt thở này, Scotland chính thức giành vé đến World Cup, trong khi Đan Mạch phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 9.

Scotland trở lại đấu trường World Cup sau 28 năm

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 10.

Scotland hoàn thành mục tiêu "Chúng tôi sẽ trở lại"

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm - Ảnh 11.

Niềm vui của cả nền bóng đá Scotland

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026

(NLĐO) – Bỏ lại sau lưng nỗi niềm của vài trận cầu không như mong đợi, Hà Lan chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Lithuania.

Tuyển Đức thắng nghiền ép Slovakia 6 bàn, đoạt vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Từng đánh bại tuyển Đức 2-0 ở lượt đi, Slovakia không nghĩ sẽ phải hứng chịu màn trút giận khủng khiếp từ đối thủ ở cuộc tái đấu rạng sáng 18-11.

Na Uy ngược dòng hạ chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm

(NLĐO) – Hy vọng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 của Ý tan vỡ sau thất bại nặng nề 1-4 trước Na Uy ngay tại sân nhà San Siro rạng sáng 17-11.

