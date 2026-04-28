Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Cho dù giá xăng dầu, gas, kể cả rau củ, thịt cá đều giảm nhưng giá đồ ăn và một số dịch vụ khác vẫn "neo" cao, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Sau những đợt tăng giá mạnh và liên tục hồi tháng 3 do chiến sự Trung Đông bùng phát, từ đầu tháng 4 đến nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có tới 7 lần điều chỉnh giá xăng dầu. Nếu trước đây, giá xăng có thời điểm vượt 30.000 đồng/lít, dầu diesel lên tới 45.000 đồng/lít, thì hiện nay đã giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít đối với xăng và khoảng 27.000 đồng/lít đối với dầu.

Việc miễn, giảm các loại thuế, phí đối với xăng dầu đã góp phần kéo giá nhiên liệu giảm đáng kể. Mặt hàng gas, yếu tố đầu vào quan trọng khiến giá dịch vụ ăn uống tăng mạnh, cũng đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, nghịch lý là giá cả hàng hóa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí còn rục rịch tăng tiếp.

Giá bún phở vẫn cao dù xăng dầu giảm mạnh: Nguyên nhân và thực trạng 2026 - Ảnh 1.

Nhiều hàng quán vẫn "neo" giá 

Vợ chồng anh Hồng, chủ một quán ăn sáng gần chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), cho biết thời gian qua hàng loạt chi phí đầu vào như gas, thịt, rau củ, bao bì, túi ni lông đều tăng. Đặc biệt, chi phí thuê mặt bằng cũng tăng thêm khoảng 10%. Vì vậy, quán buộc phải tăng giá mỗi món thêm 5.000 đồng để bù đắp. "Giá nhiên liệu có giảm nhưng chỉ là một phần trong tổng chi phí. Không thể chỉ vì yếu tố này mà giảm giá bán ngay được" - chủ quán này cho hay.

Trả lời câu hỏi vì sao giá thực phẩm tại các chợ đầu mối có xu hướng giảm nhưng quán vẫn bảo tăng, nhiều quán ăn cho biết họ không thể tiếp cận nguồn hàng này mà phải mua tại chợ lẻ với giá cao hơn chợ đầu mối, nên thực tế chi phí đầu vào gần như không thay đổi.

Khảo sát tại các chợ lẻ ở TPHCM cho thấy giá rau củ vẫn ở mức cao. Rau muống khoảng 15.000 đồng/kg, bầu, bí và dưa leo khoảng 20.000 đồng/kg, cải xanh, cải ngọt khoảng 20.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 35.000 đồng/kg, khoai tây 30.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg… cao hơn trước vài ngàn đồng/kg và cao hơn nhiều lần giá bán ở chợ đầu mối. Theo các tiểu thương, giá bán lẻ cao là do chi phí vận chuyển tăng, đồng thời phải tính đến hao hụt khi hàng tồn, hư hỏng nếu bán chậm.

Đối với thịt heo, tiểu thương cho biết giá tại chợ lẻ cao hơn đáng kể so với chợ đầu mối do phải qua trung gian phân phối. Với lượng nhập nhỏ lẻ, người bán phải mua với giá cao hơn so với các đầu mối nhập số lượng lớn, khiến giá bán đến tay người tiêu dùng khó giảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo