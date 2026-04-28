Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

Sau những đợt tăng giá mạnh và liên tục hồi tháng 3 do chiến sự Trung Đông bùng phát, từ đầu tháng 4 đến nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có tới 7 lần điều chỉnh giá xăng dầu. Nếu trước đây, giá xăng có thời điểm vượt 30.000 đồng/lít, dầu diesel lên tới 45.000 đồng/lít, thì hiện nay đã giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít đối với xăng và khoảng 27.000 đồng/lít đối với dầu.

Việc miễn, giảm các loại thuế, phí đối với xăng dầu đã góp phần kéo giá nhiên liệu giảm đáng kể. Mặt hàng gas, yếu tố đầu vào quan trọng khiến giá dịch vụ ăn uống tăng mạnh, cũng đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, nghịch lý là giá cả hàng hóa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí còn rục rịch tăng tiếp.

Nhiều hàng quán vẫn "neo" giá

Vợ chồng anh Hồng, chủ một quán ăn sáng gần chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), cho biết thời gian qua hàng loạt chi phí đầu vào như gas, thịt, rau củ, bao bì, túi ni lông đều tăng. Đặc biệt, chi phí thuê mặt bằng cũng tăng thêm khoảng 10%. Vì vậy, quán buộc phải tăng giá mỗi món thêm 5.000 đồng để bù đắp. "Giá nhiên liệu có giảm nhưng chỉ là một phần trong tổng chi phí. Không thể chỉ vì yếu tố này mà giảm giá bán ngay được" - chủ quán này cho hay.

Trả lời câu hỏi vì sao giá thực phẩm tại các chợ đầu mối có xu hướng giảm nhưng quán vẫn bảo tăng, nhiều quán ăn cho biết họ không thể tiếp cận nguồn hàng này mà phải mua tại chợ lẻ với giá cao hơn chợ đầu mối, nên thực tế chi phí đầu vào gần như không thay đổi.

Khảo sát tại các chợ lẻ ở TPHCM cho thấy giá rau củ vẫn ở mức cao. Rau muống khoảng 15.000 đồng/kg, bầu, bí và dưa leo khoảng 20.000 đồng/kg, cải xanh, cải ngọt khoảng 20.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 35.000 đồng/kg, khoai tây 30.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg… cao hơn trước vài ngàn đồng/kg và cao hơn nhiều lần giá bán ở chợ đầu mối. Theo các tiểu thương, giá bán lẻ cao là do chi phí vận chuyển tăng, đồng thời phải tính đến hao hụt khi hàng tồn, hư hỏng nếu bán chậm.

Đối với thịt heo, tiểu thương cho biết giá tại chợ lẻ cao hơn đáng kể so với chợ đầu mối do phải qua trung gian phân phối. Với lượng nhập nhỏ lẻ, người bán phải mua với giá cao hơn so với các đầu mối nhập số lượng lớn, khiến giá bán đến tay người tiêu dùng khó giảm.