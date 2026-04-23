Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít

Liên bộ quyết định xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm vào chiều 23-4

Xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức dầu diesel là 400 đồng/lít; dầu mazut là 400 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, từ 16 giờ ngày 21-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Liên bộ quyết định giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm tới 3.185 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.856 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học, 400 đồng/lít với xăng không chì, 600 đồng/lít với dầu diesel và 600 đồng/kg với dầu mazut.