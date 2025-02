Chủ đầu tư báo cáo việc kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã đổ

Ngày 26-2, ông Đinh Văn Cương, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đã ký văn bản báo cáo vụ việc liên quan bài viết "Làm rõ thông tin kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã đổ" mà Báo Người Lao Động ngày 25-2 đã thông tin.

Theo UBND thị xã An Khê, công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (tại xã Tú An, thị xã An Khê), hạng mục cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Tú Thủy và các hạng mục phụ, được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt tháng 11-2023.

Do thiết kế không bảo đảm nên cánh kỳ đài được tháo dỡ để làm lại

UBND thị xã An Khê giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã triển khai thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã ký kết Hợp đồng thi công với liên doanh 2 nhà thầu là: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Châu (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vào ngày 22-12-2023.

Hạng mục kỳ đài thuộc dự án do Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai triển khai thi công từ ngày 22-12-2023 đến ngày 10-8-2024 đã hoàn thành 80% khối lượng. Cụ thể, đã hoàn thành phần móng, khung, cột bằng bê tông cốt thép; hoàn thiện ốp đá granite cánh kỳ đài 2 bên.

Tuy nhiên, đến ngày 15-11-2024, cánh kỳ đài bị lệch tâm 15cm so với thiết kế. Sau khi kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường, chủ đầu tư đã yêu cầu dừng thi công và mời các đơn vị liên quan đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục.

Để đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn cho công trình khi đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê và các đơn vị liên quan thống nhất cho dừng hạng mục nêu trên và tiến hành tháo dỡ hai cánh kỳ đài.

Phần đế móng trụ kỳ đài bên phải sau khi được tháo dỡ

Phần đế móng bên trái kỳ đài sẽ được thiết kế, gia cố lại

Ngày 20-1, chủ đầu tư đã cho đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ kỳ đài bên phải, đến ngày 22-2, tiếp tục tháo dỡ cánh kỳ đài bên trái. Trong quá trình tháo dỡ, công nhân quay video để làm tư liệu vô tình đưa lên mạng xã hội để mọi người hiểu nhầm.

Theo UBND thị xã An Khê, sau khi tháo dỡ, đơn vị thi công triển khai thi công lại hạng mục kỳ đài. Kinh phí thực hiện thi công lại hạng mục kỳ đài nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm, không sử dụng kinh phí của dự án.