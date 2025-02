Làm rõ thông tin kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã đổ

Sáng 25-2, ông Phạm Quang Bửu - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai - đã có thông tin làm rõ hình ảnh công trình kỳ đài tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy tại xã Tú An, thị xã An Khê ngã đổ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hạng mục kỳ đài tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy ngã đổ, cùng các thông tin không rõ ràng. Do đó, nhiều người xem cho rằng công trình gặp sự cố trong quá trình thi công.

Hình ảnh công trình kỳ đài ngã đổ được lan truyền trên mạng xã hội

Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy có vốn đầu tư trên 14 tỉ đồng. Cuối tháng 12-2024, liên danh Công ty CP xây dựng Việt Châu - Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai đã trúng thầu thi công với giá trên 12,2 tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Quang Bửu cho biết công trình đang được thi công, chưa hoàn thiện, chưa nghiệm thu bàn giao. Tuy nhiên, khi hạng mục kỳ đài được hoàn thiện thì có hiện tượng bị tách ra.

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện thiết kế thiếu nhiều thép, lo ngại sau khi hoàn thành, bàn giao và sử dụng thời gian dài sẽ không đảm bảo.

Hình ảnh công trình kỳ đài khi vừa hoàn thiện - Ảnh Báo Gia Lai

Thừa nhận đơn vị đã có phần chủ quan khi không kiểm tra kỹ vấn đề kết cấu, ông Bửu cho hay sẽ cho thiết kế, gia cố lại toàn bộ thép móng. Theo ông, trách nhiệm việc này thuộc về bộ phận tư vấn thiết kế. Do đó, đơn vị này phải cùng chịu kinh phí để cùng với đơn vị thi công làm lại.

Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê có hơn 1.000 ngôi mộ, trong đó có 1 ngôi mộ tập thể, 25 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.