Ngày 25-7, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh (Công ty Phú Thịnh), chủ đầu tư chợ Sa Ra (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã chấn chỉnh hoạt động quản lý chợ, chuẩn bị họp tiểu thương.

"Ra vào cổng chợ Sa Ra phải lấy vé là sai sót"

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Công ty Phú Thịnh, cho biết ngay sau khi làm việc với UBND xã Hàm Thuận, công ty đã chấn chỉnh hoạt động chợ Sa Ra.

Trong đó, trước mắt Ban quản lý chợ sẽ dời cổng thu phí đặt ngay lối chính ra vào chợ để chuyển về thu phí tại bãi giữ xe 2 bên “cánh gà” chợ.

Đồng thời sẽ sắp xếp lại hoạt động bãi xe đi vào nề nếp, đặt bảng thông báo không cho xe chạy vào nhà lồng, ki ốt bên trong.

Bảng nội quy ra vào cổng chợ Sa Ra và phiếu thu phát cho người chạy xe máy vào chợ mà dư luận phản ứng

Đối với những người đi chợ không muốn gửi xe máy thì có thể để xe khu vực trước chợ và đi bộ vào bên trong, không bị thu bất kỳ khoản phí gì.

“95% người đi chợ Sa Ra đều sử dụng xe gắn máy. Vì vậy để chợ đi vào nề nếp, chúng tôi sẽ chấn chỉnh từ hoạt động giữ xe này. Đối với những người muốn chạy xe đến chợ, nếu không muốn để bên ngoài, có thể chạy vào nhà giữ xe của chợ và chúng tôi thu phí giữ xe 3000đ/lượt theo quy định” – ông Thành nói.

Vấn đề dư luận quan tâm về bảng nội quy chợ có nội dung “Ra vào cổng chợ phải lấy vé” và phiếu thu tiền in nội dung “Phiếu chợ”, đại diện chủ đầu tư chợ Sa Ra thông tin "có sai sót nhưng không phải chủ trương".

“Cái này có thể là do khâu in ấn bị sai hoặc tấm bảng trải qua thời gian dài bị tróc chữ ra. Nguyên nhân này thì mình chưa khẳng định được. Chúng tôi đã gỡ, thay bảng mới. Về phiếu xe chồng lấn nhiều dòng chữ là do phía công ty đã đặt đơn vị in ấn in phiếu giữ xe nhưng do hai ngày mới có. Quá trình giữ xe không còn phiếu nên nhân viên mới đóng dấu gửi xe vào phiếu thu phí chợ để thu tiền giữ xe. Dẫn đến dư luận không hay” - ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Công ty Phú Thịnh nói.

Chợ Sa Ra cúp điện giữa lùm xùm thu phí

Khi các lùm xùm về thu phí đang diễn ra thì ngày 24-7, chợ Sa Ra đột nhiên xảy ra sự cố cúp điện bên trong khu nhà lồng chợ. Việc cúp điện khiến hoạt động của bà con tiểu thương bên trong gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh người dân ít nhiều ngại đến khu chợ này sau ồn ào thu phí.

Vấn đề này, đại diện Công ty Phú Thịnh cho biết đây là "sự cố ngoài ý muốn".

"Những ngày qua hệ thống điện từ bên ngoài kết nối vào cầu dao tổng của Ban quản lý chợ thì có điện, tuy nhiên từ cầu dao tổng xuống các nhà lồng chợ thì bị mất điện. Chúng tôi đã mời Điện lực khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) xác định nguyên nhân ban đầu do hệ thống điện âm tường bị hỏng. Ngay trong ngày 25-7 chúng tôi sẽ thay thế dây để cấp điện lại cho tiểu thương" - đại diện Công ty Phú Thịnh thông tin.

Sẽ chấn chỉnh hoạt động thu phí xảy ra tại chợ Sa Ra

Chủ đầu tư chợ Sa Ra cho biết bên cạnh thực hiện các yêu cầu của UBND xã Hàm Thuận về chấn chỉnh thu phí, thời gian tới, đơn vị này sẽ họp các tiểu thương để thông tin về tình hình hoạt động của khu chợ.

"Đến nay thì tất cả những yêu cầu của UBND xã Hàm Thuận, chúng tôi đã thực hiện xong. Trong đó, chúng tôi đã thực hiện lắp mới 3 tấm bảng gồm: bảng nội quy ra vào chợ, bảng thu phí giữ xe và bảng hướng dẫn người đi chợ không gửi xe thì có thể để xe bên ngoài cổng chợ" - Phó Giám đốc Công ty Phú Thịnh nói.