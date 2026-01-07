Trao đổi với báo chí, ông Lê Như Phước An, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), cho biết “nút thắt” lớn nhất liên quan đến việc thanh toán quỹ đất cho dự án BT Ngăn triều chống ngập tại TP HCM đã được tháo gỡ nhờ Nghị quyết 212/NQ-CP ban hành ngày 21-7-2025 của Chính phủ.

Theo đó, TPHCM sẽ bàn giao ít nhất 3 quỹ đất đã cơ bản hoàn tất thủ tục pháp lý cho Trung Nam ngay trong tháng 1 này trên tinh thần vừa họp với Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong vòng 6 -9 tháng tới, Trung Nam sẽ đẩy mạnh triển khai dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Cụ thể, các quỹ đất này gồm số 762 Bình Quới diện tích 3.500 m2, khu C8A tại Phú Mỹ Hưng (5.500 m2) và số 232 Đỗ Xuân Hợp (17.000 m2).

Theo báo cáo tạm xác định giá trị trên cơ sở bảng giá đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, tổng giá trị ba khu đất này ước tính vào khoảng 2.500 tỉ đồng.

Về kế hoạch sử dụng, đại diện Trung Nam cho biết giai đoạn 2026-2030, tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án bất động sản trên quỹ đất được thanh toán. Doanh nghiệp dự kiến tự đầu tư hoặc hợp tác với đối tác để triển khai các dự án có quy mô từ nhỏ (2 năm) đến các khu đô thị lớn (5-7 năm).

Đối với các khoản trái phiếu, Trung Nam đã trực tiếp làm việc với các trái chủ cá nhân, đạt được sự đồng thuận về lộ trình thanh toán. Đến nay, Trung Nam đã thanh toán trên 40% dư nợ gốc, phần còn lại sẽ tiếp tục được chi trả theo kế hoạch trong năm 2026, gắn với tiến trình tái cấu trúc tài sản và tài chính.

Cống ngăn triều Tân Thuận đóng vai trò then chốt trong việc ngăn triều cường từ sông dâng vào kênh Tẻ, góp phần giảm ngập cho khu vực Nam thành phố.

Để bảo đảm đủ giá trị thanh toán cho dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, Trung Nam vẫn đang làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TPHCM để đề xuất bổ sung quỹ đất mới.

Trong danh mục Trung Nam đề xuất có một số khu đất như khu đất tại đường 257 Thạnh Mỹ Lợi, hai khu dân cư tại huyện Nhà Bè cũ, khu đất 420 Trần Não, cùng một số vị trí khác. Đây đều là những quỹ đất đã được đưa vào danh sách nghiên cứu của tổ đàm phán để thanh toán cho dự án chống ngập.

Ông An chia sẻ thêm, vấn đề khó khăn lớn thời gian qua của Trung Nam là khủng hoảng về thanh khoản do đứt gãy dòng tiền tiền chứ không phải rủi ro về thanh toán vì công ty vẫn có tài sản đủ để thanh toán nợ.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Trung Nam đạt 95.000 tỉ đồng, tổng nợ 48,300 tỉ đồng, trong đó nợ vay là 29.800 còn lại là nợ trái phiếu. Đối với các khoản nợ chủ yếu sử dụng cho các dự án đang đầu tư.