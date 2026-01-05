Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng liệu có kịp "về đích" năm 2026?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng liệu có kịp "về đích" năm 2026?

CHÍ NGUYÊN - QUỐC ANH

(NLĐO) - Khởi công năm 2016, dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng vẫn chờ gỡ "nút thắt" để "về đích" năm 2026.

6,5 triệu dân thụ hưởng

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cống ngăn triều Tân Thuận đóng vai trò then chốt trong việc ngăn triều cường từ sông dâng vào kênh Tẻ, góp phần giảm ngập cho khu vực Nam thành phố.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Công trình giúp chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị.

Hỗ trợ lưu trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường; góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án.

Dự án với quy mô xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, bề rộng cống từ 40 – 160 m; cao trình đáy cống từ -3.6 đến 10 m.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công trình cống ngăn triều Tân Thuận dở dang, "thi gan cùng tuế nguyệt".

Xây dựng đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh – Giai đoạn 1 bao gồm khoảng 6 km đê/kè ở các đoạn xung yếu; 43 cống nhỏ có khẩu độ từ 1 đến 10 m từ Vàm Thuật đến Mương Chuối; Xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống SCADA.

Cống ngăn triều Tân Thuận

Chờ đợi gần thập kỷ

Khởi công tháng 6-2016, sau gần một thập kỷ siêu dự án chống ngập quy mô lớn của TPHCM vẫn trong tình trạng dang dở, để lại nỗi lo triều cường ngày càng chồng chất cho hàng triệu người dân khu vực phía Nam thành phố.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2018, nhưng vì nhiều lý do liên quan tới pháp lý dự án và nguồn vốn nên dự án tạm ngưng từ nhiều năm nay khi hoàn thành hơn 90% khối lượng.

Dự án vẫn chưa thể "về đích". Trong khi đó, tình trạng ngập lụt do triều cường lại diễn biến phức tạp hơn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu dân cư thấp trũng ở khu vực quận 7 cũ.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Những tuyến đường ven kênh rạch thường xuyên chìm trong nước mỗi khi triều lên, gây đảo lộn sinh hoạt, buôn bán của người dân.

Ghi nhận tại cống ngăn triều Tân Thuận, nhiều năm qua, cống vẫn trong tình trạng "án binh bất động".

Sống hơn 30 năm trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), bà Hà (SN 1965) cho biết, triều cường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Người dân huy động "nguồn lực tại chỗ" để ngăn nước tràn vào nhà mỗi khi triều lên.

"Cứ đến rằm âm lịch là nước bắt đầu lên. Cao nhất thường rơi vào khoảng tháng 10 dương lịch. Nhưng chừng hai năm trở lại đây, mực nước dâng cao hơn trước rất nhiều, tràn vào nhà dân" - bà Hà chia sẻ.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 6.

Gần một thập kỷ chờ đợi cống ngăn triều Tân Thuận đưa vào vận hành, giảm ngập cho trục đường Trần Xuân Soạn.

Theo bà Hà, không chỉ nước lên cao, mà thời gian rút cũng ngày càng kéo dài, khiến việc buôn bán, đi lại gặp vô vàn khó khăn.

Sau đợt triều cường lớn năm rồi, địa phương có huy động lực lượng đắp bao cát dọc bờ kè nên cũng đỡ phần nào. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.

"Điều người dân mong mỏi nhất vẫn là cống ngăn triều Tân Thuận sớm hoàn thành. Công trình xây cả chục năm rồi mà bỏ dở, nhìn mà xót. Chỉ mong đến ngày triều không còn dâng ngập trước cửa nhà nữa" - bà Hà bộc bạch.

TPHCM: Chờ thành quả 10 năm thi công dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 7.

TPHCM ghi nhận đỉnh triều cao nhất lịch sử quan trắc là 1,88 m hồi tháng 11-2025.

Theo UBND TPHCM, dự án đã triển khai thi công được hơn 90% khối lượng công việc. Với khối lượng công việc còn lại, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Kết luận cuộc làm việc với UBND TPHCM mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo: Đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Tin liên quan

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM: Thực hiện nhiều chỉ đạo trong tháng 3

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM: Thực hiện nhiều chỉ đạo trong tháng 3

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM đã giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành trong việc thực hiện, tháo gỡ vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Sốt ruột với dự án chống ngập

Mùa mưa đã cận kề, các công trình thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vẫn đang dừng thi công dù TP HCM và nhà đầu tư đã có nhiều kiến nghị để sớm hoàn thành dự án

Sốt ruột với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Không chỉ nhà đầu tư mà người dân TP HCM cũng đang mong ngóng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sớm hoàn thành sau nghị quyết gỡ vướng của Chính phủ

biến đổi khí hậu TP HCM sông Sài Gòn dự án chống ngập chống ngập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo