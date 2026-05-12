Vùng miền Hà Nội

Chủ đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân: Không lưu trữ tro cốt ở 2 tòa tháp 13 tầng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chủ đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân khẳng định việc xây dựng 2 tháp cao 13 tầng chỉ nhằm mục đích tưởng niệm, lưu giữ linh vị.

Ngày 11-5, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đã có một số thông tin về dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, TP Hà Nội) được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Khu đất dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân

Dự án nằm tại ô đất số 38, khu di dân đô thị Khương Đình (mặt đường Vành đai 2,5) với tổng diện tích gần 23.000 m2, gồm 2 khu. Trong đó, khu A có diện tích gần 15.000 m2; khu B có diện tích hơn 8.000 m2, chủ yếu là không gian tĩnh, phục vụ khách với các dịch vụ tư vấn trước và sau tang lễ.

Trong khuôn khổ dự án, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi và 1 tầng hầm. Các hạng mục gồm tháp đôi tưởng niệm; đối xứng hai bên là 2 nhà dịch vụ, nhà hàng, văn phòng tư vấn khách hàng cao 3 tầng. Ngay sát mặt đường phía trước là nhà dịch vụ khách hàng và tháp chuông cao từ 1-2 tầng.

Theo đại diện chủ đầu tư, giữa áp lực quỹ đất và nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng văn minh tại đô thị lớn, mô hình "công viên nhà tang lễ" đang mở ra cách tiếp cận mới với nhiều không gian xanh hơn, nghi lễ linh hoạt hơn và trải nghiệm tiễn biệt mang tính nhân văn hơn.

Phối cảnh dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: Chủ đầu tư

Đại diện đơn vị lý giải ở nhiều khu chung cư và phố dân sinh tại Hà Nội, tang lễ vẫn thường được tổ chức trong điều kiện không gian và thời gian còn hạn chế. Với nhịp sống hiện đại và ngày càng đông đúc, nhu cầu về một không gian trang trọng, rộng rãi hơn ngày càng hiện hữu.

Trước băn khoăn về việc xây dựng 2 tháp tưởng niệm, đại diện chủ đầu tư khẳng định khu vực này chỉ phục vụ mục đích tưởng niệm, lưu giữ linh vị và kỷ vật của người đã khuất, hoàn toàn không bố trí lưu trữ tro cốt.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Tiến Sang, phụ trách đầu tư Dự án An Lạc Linh Đường, cho biết đây là dự án nhà tang lễ đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội được đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Theo ông Sang, chủ đầu tư mong muốn xây dựng một dự án văn minh, hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu tổ chức tang lễ mà còn cung cấp các dịch vụ sau tang lễ như lễ 7 ngày, lễ 49 ngày và giỗ hằng năm.

"Quá trình điều chỉnh dự án, bổ sung 2 tòa tháp ở khu B, chủ đầu tư đã phối hợp cùng tổ dân phố và UBND phường Khương Đình tổ chức lấy ý kiến công khai, niêm yết tại 5 điểm trên địa bàn. Tại các cuộc họp lấy ý kiến, sau khi được giải thích về mô hình Nhà tang lễ Thanh Xuân, người dân đều bày tỏ sự đồng thuận"- ông Sang nói.

Về phía khu dân cư, ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, khu dân cư số 6 phường Khương Đình, cho biết dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân đã có quy hoạch từ lâu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân trước đây, bởi quận Thanh Xuân cũ chưa có nhà tang lễ.

Theo ông Hậu, tại các cuộc làm việc, UBND phường và chủ đầu tư đã giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin đến người dân về dự án với 2 tòa tháp tưởng niệm. Người dân cũng được lấy ý kiến công khai tại 5 điểm trong hơn 1 tháng. Sau khi hiểu rõ mô hình nhà tang lễ không lưu trữ tro cốt, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận.

Không gian lưu giữ bài vị và kỷ vật, không lưu trữ tro cốt

"Người dân thấy dự án phù hợp, văn minh và đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân trên địa bàn. Nhà đầu tư cũng cam kết không lưu trữ tro cốt tại tòa tháp"- ông Hậu cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, khẳng định 2 tòa tháp tưởng niệm sẽ không lưu trữ tro cốt của người đã khuất như lo ngại của người dân.

"Chủ đầu tư đã cam kết với phường và nhân dân rằng đây chỉ là nơi để gia đình người quá cố đặt bài vị và kỷ vật. Nếu phát hiện doanh nghiệp sử dụng sai công năng, như lưu trữ tro cốt, phường sẽ đình chỉ ngay"- ông Lượng khẳng định.

Ông Lưu Đình Lượng cũng cho biết theo quy hoạch, khu vực này vẫn được phép xây dựng công trình cao tầng. Dự án phù hợp với quy hoạch chiều cao công trình đã được phê duyệt. Hiện UBND phường đang xin ý kiến UBND thành phố, đồng thời tham khảo ý kiến các sở, ngành liên quan về dự án này.

Đề nghị tạm dừng dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen với hàng loạt sai phạm

(NLĐO) - UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã có văn bản đề xuất dừng dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen để xử lý dứt điểm các phát sinh theo đúng quy định pháp luật.

Sai phạm hàng loạt, dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen vẫn thi công rầm rộ

(NLĐO) - Hàng ngày, rầm rộ hàng chục xe múc, xe tải, thi nhau đào bới, nắn dòng chảy, xây dựng tràn lan những hạng mục không phép trên đại dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Đề xuất xây dựng Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh Tô Lịch

Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh Tô Lịch”

