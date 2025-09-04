HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ đầu tư kênh Tham Lương muốn 6 tỉnh hỗ trợ

THU HỒNG

(NLĐO)- Do nhiều dự án triển khai cùng lúc khiến nguồn vật tư bị thiếu, chủ đầu tư dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên kiến nghị các tỉnh hỗ trợ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng đô thị – chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên) vừa báo cáo UBND TP HCM tiến độ triển khai dự án này.

Dự án có 10 gói thầu xây lắp, đến nay đạt khoảng 54% khối lượng, trong đó hạng mục xây dựng kè đạt 86%, hạng mục thi công cọc bê tông ly tâm đạt 81%, hạng mục lắp cống thoát nước 46%, hố ga 19%,…

Nhiều đoạn đường dọc kênh được thông xe kỹ thuật trong 2 dịp lễ 30-4 và 2-9-2025 với chiều dài hơn 15km.

Thiếu vật tư, chủ đầu tư kênh Tham Lương kiến nghị 6 tỉnh hỗ trợ - Ảnh 1.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cần nguồn vật tư lớn

Theo Ban Hạ tầng đô thị, hiện nay còn 14 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đã được bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng hoặc tái lấn chiếm phạm vi đã bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tập trung ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị UBND các phường, xã tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Khó khăn lớn nhất theo Ban này là thiếu nguồn vật tư gồm cát san lắp và đá. Cụ thể, dự án có nhu cầu sử dụng cát để đắp nền đường và một số hạng mục công trình như xử lý gia cố sau kè với khoảng 1,4 triệu m3.

Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cát (cát có các nguồn từ các tỉnh miền Tây và cát nhập khẩu từ Campuchia...) dẫn tới giá cát đang cao so với giá vật liệu tại thời điểm lập hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu thi công hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp cát nên thi công chưa đảm bảo tiến độ như mong đợi.

Thiếu vật tư, chủ đầu tư kênh Tham Lương kiến nghị 6 tỉnh hỗ trợ - Ảnh 2.

Do gặp khó khăn nguồn vật tư nên 1 số gói thầu triển khai chậm

Ngoài cát, nguồn vật liệu đá mi, đá dăm cũng thiếu do nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang ttriển khai dự án trọng điểm như cao tốc trục dọc, trục ngang, đường Vành đai 3... 

Tổng khối lượng đá các loại cho dự án cần khoảng 755.300m3, hiện nay dự án chủ yếu sử dụng nguồn cát nhập khẩu Campuchia và 2 mỏ cát ở Vĩnh Long với sản lượng chỉ đạt 16%.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị UBND TP HCM chỉ định các mỏ đá của TP cấp đá cho dự án nhằm tháo gỡ khó khăn về vật liệu cho các nhà thầu. 

Ngoài ra kiến nghị UBND Thành phố có văn bản gửi UBND các địa phương Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ về đăng ký lịch làm việc và hỗ trợ cung cấp nguồn đá phục vụ thi công các dự án công trình trọng điểm do Ban Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Tin liên quan

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh (2-9), dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thông xe kỹ thuật thêm 9,7 km, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km

Hơn 4 km đường ven kênh Tham Lương chính thức thông xe kỹ thuật

(NLĐO) - Hơn 4 km đường ven kênh Tham Lương chính thức thông xe kỹ thuật đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện toàn diện dự án.

Cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên: 25 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

(NLĐO)- Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát rạch Nước Lên đi qua 7 quận, huyện dự kiến hoàn thành năm 2026.

