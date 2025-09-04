Chủ đầu tư kênh Tham Lương muốn 6 tỉnh hỗ trợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng đô thị – chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên) vừa báo cáo UBND TP HCM tiến độ triển khai dự án này.

Dự án có 10 gói thầu xây lắp, đến nay đạt khoảng 54% khối lượng, trong đó hạng mục xây dựng kè đạt 86%, hạng mục thi công cọc bê tông ly tâm đạt 81%, hạng mục lắp cống thoát nước 46%, hố ga 19%,…

Nhiều đoạn đường dọc kênh được thông xe kỹ thuật trong 2 dịp lễ 30-4 và 2-9-2025 với chiều dài hơn 15km.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cần nguồn vật tư lớn

Theo Ban Hạ tầng đô thị, hiện nay còn 14 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đã được bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng hoặc tái lấn chiếm phạm vi đã bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tập trung ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị UBND các phường, xã tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Khó khăn lớn nhất theo Ban này là thiếu nguồn vật tư gồm cát san lắp và đá. Cụ thể, dự án có nhu cầu sử dụng cát để đắp nền đường và một số hạng mục công trình như xử lý gia cố sau kè với khoảng 1,4 triệu m3.

Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cát (cát có các nguồn từ các tỉnh miền Tây và cát nhập khẩu từ Campuchia...) dẫn tới giá cát đang cao so với giá vật liệu tại thời điểm lập hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu thi công hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp cát nên thi công chưa đảm bảo tiến độ như mong đợi.

Do gặp khó khăn nguồn vật tư nên 1 số gói thầu triển khai chậm

Ngoài cát, nguồn vật liệu đá mi, đá dăm cũng thiếu do nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang ttriển khai dự án trọng điểm như cao tốc trục dọc, trục ngang, đường Vành đai 3...

Tổng khối lượng đá các loại cho dự án cần khoảng 755.300m3, hiện nay dự án chủ yếu sử dụng nguồn cát nhập khẩu Campuchia và 2 mỏ cát ở Vĩnh Long với sản lượng chỉ đạt 16%.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị UBND TP HCM chỉ định các mỏ đá của TP cấp đá cho dự án nhằm tháo gỡ khó khăn về vật liệu cho các nhà thầu.

Ngoài ra kiến nghị UBND Thành phố có văn bản gửi UBND các địa phương Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ về đăng ký lịch làm việc và hỗ trợ cung cấp nguồn đá phục vụ thi công các dự án công trình trọng điểm do Ban Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.