Thời sự

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

Ngọc Quý

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh (2-9), dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thông xe kỹ thuật thêm 9,7 km, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km

Sáng 12-8, Đoàn công tác số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, chủ trì đã tổ chức khảo sát một số công trình đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Dự kiến, ngày 2-9 thông xe kỹ thuật hơn 9,7km

Một trong những điểm khảo sát là Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, công trình có vai trò kết nối tỉnh Long An (cũ) qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương (cũ), Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Tại công trường, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, đã báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Ảnh 1.

Đoàn công tác số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM nghe báo cáo tại công trình kênh Tham Lương - Bến Cát

Dự án gồm 40 gói thầu, tất cả đều đã lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Trong đó, 20 gói thầu tư vấn đã hoàn thành 6, còn 14 đang thực hiện; 10 gói thầu phi tư vấn đang triển khai; 10 gói xây lắp đạt tổng sản lượng 53,03%. 

Một số hạng mục chính: xây dựng kè bờ kênh đạt 84,2%; thi công cọc bê tông ly tâm đạt 73,08%; xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất đạt 75,59%; lắp đặt cống thoát nước đạt 43,45%; hố ga đạt 15,17%; hào kỹ thuật đạt 26,96%.

Dự kiến, đến ngày 2-9 sẽ thông xe kỹ thuật hơn 9,7 km, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km. Năm 2025, dự án đã giải ngân 288,625 tỉ đồng trên tổng kế hoạch 1.298 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 21,46%.

- Ảnh 3.

Báo cáo tại công trình, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết sẽ thông xe kỹ thuật hơn 9,7 km dịp 2-9 tới

Vướng mắc mặt bằng, vật liệu

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc. Về giải phóng mặt bằng, còn 14 trường hợp ở phường Bình Lợi Trung (1), phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) (12) và xã Tân Vĩnh Lộc (1) chưa bàn giao mặt bằng, dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời.

Một khó khăn khác là pháp lý liên quan các bãi đổ bùn đất dư. Hiện dự án đã xác định 13 vị trí bãi đổ, gồm Công viên văn hóa Láng Le, Tiểu khu 3 quận Bình Tân (cũ), Công viên văn hóa Gò Vấp và 10 vị trí ở quận 12 (cũ). Một số vị trí đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất thủ tục để trình UBND TP chấp thuận.

- Ảnh 4.

Dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Nguồn cung vật liệu cũng là trở ngại lớn. Dự án cần khoảng 1,4 triệu m³ cát để đắp nền đường và gia cố sau kè, cùng 755.000 m³ đá các loại. Trong bối cảnh nhiều công trình trọng điểm cùng thi công, nguồn cung khan hiếm, giá cao, khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Hiện nay, các đơn vị mới cung cấp được 16% khối lượng cát và đá, chủ yếu từ Campuchia và Bến Tre. Ban Quản lý dự án đã kiến nghị UBND TP chỉ định các mỏ đá ở Bình Dương, Vũng Tàu cấp cho công trình.

Đảm bảo tiến độ

Ông Đậu An Phúc cho biết dù hợp đồng dự án kết thúc vào năm 2026, nhưng Ban Quản lý và các nhà thầu đặt mục tiêu thông xe tuyến chính trước 31-12-2025 và hoàn thành các hạng mục còn lại trước Tết Nguyên đán. Khi có đủ vật liệu, nhà thầu sẽ tổ chức thi công xuyên đêm để bù tiến độ. 

"Khó khăn về vật liệu là tình hình chung của nhiều dự án trên cả nước, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các tỉnh và việc nhập khẩu cát từ Campuchia, dù giá cao, nhà thầu vẫn chấp nhận để đảm bảo tiến độ" - Phúc ông nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lợi ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, đồng thời cho biết sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP kiến nghị Trung ương và TP tháo gỡ khó khăn, đặc biệt với công trình liên quan đến hơn 3.000 hộ dân. "Đảng chờ, dân mong thì phải cố gắng làm. Kênh rạch TP phải được chỉnh trang, kiên cố hóa" - ông Lợi nhấn mạnh.

Sau khi khảo sát, đoàn tiếp tục di chuyển kiểm tra và nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 tại khu vực nút giao với Tỉnh lộ 10, trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ.

