Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài nói về tình trạng chậm, hủy chuyến ngày càng tăng

Vì sao chậm, hủy chuyến ở sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài tăng?

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải một loạt bài viết phản ánh cần nâng chất lượng dịch vụ sân bay, nhất là hiệu suất đúng giờ - giảm tỉ lệ chậm, hủy chuyến; quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất; thời gian chờ lấy hành lý lâu…, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - đơn vị đang quản lý và khai thác 22 sân bay trên cả nước, đã có phản hồi và cho biết việc đưa vào khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phản ánh nỗ lực cam kết trong việc nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ hàng không, góp phần giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu.

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đang được gấp rút thi công, vừa thi công vừa khai thác. Dự kiến cuối năm 2025, dự án sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng quá tải, tạo không gian rộng rãi và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

"ACV cũng đang đồng loạt triển khai nhiều dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng tại các sân bay khác trên cả nước như dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau; dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không Đồng Hới… nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành" – đại diện tổng công ty này nói.

Hành khách chờ ra cửa máy bay ở nhà ga nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến cải thiện chỉ số đúng giờ bay, ACV cho biết đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu hóa công tác điều hành bay bằng công nghệ.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã triển khai áp dụng chính thức mô hình A-CDM (phối hợp ra quyết định) giai đoạn 1, giúp điều phối hiệu quả việc sử dụng đường băng, sân đỗ, giảm thiểu thời gian chờ đợi trên mặt đất, góp phần cải thiện chỉ số đúng giờ của chuyến bay.

Tổng công ty này cũng trang bị hệ thống kiosk check-in tự động và nền tảng làm thủ tục trực tuyến ACV iCute, hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý, sau đó có thể ra tàu bay tự động thông qua thiết bị E-gate để tăng trải nghiệm cho hành khách qua các cảng

"Đặc biệt, ứng dụng VNeID tại các cảng hàng không trực thuộc đã giúp hành khách có thể làm thủ tục nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn. Cùng với đó, hệ thống cổng kiểm soát an ninh tự động (Autogate) và hệ thống check-in/gửi hành lý tự động (Self Check-in Kiosk/Self Baggage Drop) cũng được đưa vào sử dụng rộng rãi, giúp hành khách chủ động và tiết kiệm thời gian hơn. Tổng công ty cũng phối hợp các hãng hàng không xây dựng kế hoạch bay khoa học, hợp lý và thực hiện nghiêm lịch bay đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, tuân thủ slot (lượt cất hạ cánh)…" - đại diện ACV thông tin.

Không chỉ có chậm hủy chuyến

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, AirHelp, công ty hàng đầu thế giới về hỗ trợ bồi thường chuyến bay, đã công bố bảng xếp hạng "Những sân bay tốt nhất thế giới năm 2025" vào tháng 7-2025. Đáng chú ý, trong số 250 sân bay có tên trong danh sách của AirHelp, sân bay Nội Bài xếp hạng 242 với 6,71 điểm trên thang điểm 10, còn sân bay Tân Sơn Nhất xếp hạng 248 với 6,21 điểm.

Các thang điểm được tính dựa trên hiệu suất đúng giờ, ý kiến khách hàng, chất lượng ẩm thực, cửa hàng… Tình trạng chậm - trễ chuyến, thời gian chờ xuất nhập cảnh lâu, giá dịch vụ ăn uống ở các nhà ga quá cao là những điều cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ ở các sân bay lớn.

Nhiều hành khách phản ánh, không chỉ là tình trạng chậm chuyến mà còn thời gian chờ lấy hành lý lâu, thời gian chờ máy bay cất cánh trên sân đỗ - trên đường lăn...

Theo thống kê sơ bộ của Cục hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉ lệ đúng giờ trung bình toàn ngành đạt 62,6% - giảm 13,1 điểm % so với cùng kỳ. Về tỉ lệ hủy chuyến, các hãng hàng không nội địa đã hủy 844 chuyến, tương đương với tỉ lệ 0,6% - tăng 0,2 điểm phần % với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM cho rằng chất lượng dịch vụ tại các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất hay Nội Bài không chỉ là vấn đề riêng của ngành hàng không mà là một phần cấu thành quan trọng trong chuỗi trải nghiệm du lịch của mỗi du khách.

Bởi việc sân bay bị đánh giá thấp về trải nghiệm hành khách chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của du khách, từ đó tác động đến khả năng giữ chân và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến TP HCM nói riêng và cả nước…