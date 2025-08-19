Chủ động hỗ trợ khi sắp xếp bộ máy





Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở nhiều nơi đang đặt ra không ít vấn đề mới, từ điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm, đến tổ chức lại bộ máy và nhân sự. Không chờ "nước đến chân", Bộ Nội vụ đã chủ động "xuống tận nơi" để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ chính quyền cơ sở vận hành trơn tru.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 878/QĐ-BNV, cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ tăng cường cho địa phương trong 2 tháng (từ 20-8 đến 20-10-2025). Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp với Sở Nội vụ và các phòng, ban chức năng để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cấp xã.

Nhiệm vụ của họ không chỉ dừng ở việc hướng dẫn nghiệp vụ hay "chữa cháy" cho những tình huống cụ thể, mà còn tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành. Yêu cầu đặt ra là phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tổng hợp đầy đủ kết quả để Bộ trưởng xem xét.

Bộ Nội vụ đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm bộ máy mới vận hành trơn tru

Song song với việc "cử quân" xuống cơ sở, Bộ Nội vụ cũng đang chuẩn bị một "lá chắn" về chính sách để bảo đảm quyền lợi cho những người chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã xây dựng chính sách hỗ trợ cho các nhóm đặc thù, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) có từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở vùng đặc biệt khó khăn, đã đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bệnh binh; NLĐ hợp đồng tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; cán bộ Công đoàn chuyên trách hưởng lương từ kinh phí Công đoàn.

Bộ Nội vụ cho rằng cần trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ, vừa tạo đồng thuận, ổn định trong quá trình sắp xếp bộ máy. Dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, bộ đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách, giải quyết chế độ theo Nghị định 178, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8-2025. Các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 1-8-2025 nhưng nghỉ theo lộ trình đến ngày 31-12-2025 vẫn được hưởng chế độ.

Có thể thấy, cách làm của Bộ Nội vụ là chủ động kép, vừa cử người trực tiếp xuống hỗ trợ, vừa lo sẵn cơ chế chính sách để giải quyết quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng. Khi cả "hai mũi" - hỗ trợ vận hành và bảo đảm an sinh - cùng tiến song song, quá trình sắp xếp bộ máy mới có thể diễn ra êm thuận, ít xáo trộn, tạo niềm tin nơi cơ sở và đội ngũ.