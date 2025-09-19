Chủ động ứng phó mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 18-9 đã dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 147/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị do Bộ Công an chủ trì tổ chức.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang...

Hội nghị đánh giá các đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, có tác động to lớn, sâu sắc, toàn diện ở mức độ và phạm vi chưa từng có đến mọi quốc gia, khu vực. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên nhiều phương diện với cấp độ mới, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực.

Nghị quyết 147/2025 của Chính phủ là bước đi tiên phong, đột phá của Việt Nam, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao uy tín quốc gia, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế trong ứng phó các thách thức toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước nhận thức rất sớm về vấn đề an ninh phi truyền thống và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, như: Nghị quyết 51/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận 81/2024 của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường... Hệ thống pháp luật liên quan cũng được bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm của Đảng, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng nêu một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến khó lường, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến toàn thế giới như đại dịch COVID-19; biến đổi khí hậu, thiên tai; mặt trái của sự phát triển của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, an ninh mạng thông tin; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; tội phạm xuyên quốc gia...

Nhấn mạnh tác động của an ninh phi truyền thống có tính "toàn dân, toàn diện, toàn cầu", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần có sự chung tay, đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. "Không một quốc gia nào an toàn khi có một quốc gia khác đang bị đe dọa; không ai an toàn khi thế giới mất an toàn" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc phòng ngừa phải chủ động, bền vững; ứng phó phải kịp thời, hiệu quả. Theo đó, cần nâng cao tính dự báo, cảnh báo, nắm chắc tình hình, diễn biến và thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: Phòng ngừa là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định, bền vững; ứng phó là cấp bách, kịp thời, hiệu quả, vừa mang tính đột xuất vừa mang tính thường xuyên; phải có biện pháp tổng thể, toàn diện; lấy người dân là trung tâm, chủ thể...

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức toàn xã hội về sự nguy hiểm của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; không để người dân hoang mang, thụ động, tin vào thông tin sai lệch. Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực để phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa phi truyền thống...



