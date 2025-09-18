HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Ngày 18-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147 ngày 22-5-2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

an ninh phi truyền thống - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; các lãnh đạo ban, bộ ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện nhất từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh.

Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược ngành, địa phương, lĩnh vực, vừa bảo đảm tính tập trung, thống nhất, vừa bảo đảm tính đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung chính của Nghị quyết 147; thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và hành động hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời thảo luận nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết 147 của Chính phủ trong toàn hệ thống chính trị; xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương để phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước ta nhận thức rất sớm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Hệ thống pháp luật liên quan an ninh phi truyền thống cũng được bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm của Đảng, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động rất mạnh mẽ, toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, đến đời sống của nhân dân, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó thì hậu quả rất khôn lường.

Thủ tướng dẫn chứng về vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan, dịch bệnh, an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước… Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra không ít thách thức.

Thủ tướng đánh giá những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, không ai, không quốc gia nào có thể giải quyết một mình, không một quốc gia nào an toàn nếu thế giới còn bị đe dọa.

Do đó phải có sự chung tay, đoàn kết của toàn thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương thì mới giải quyết được, trong đó các nước giàu phải hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo và mỗi cơ quan, mỗi người dân phải có trách nhiệm của mình.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, chiến lược, lâu dài; các biện pháp phải tổng thể, toàn diện, kết hợp các biện pháp hành chính và biện pháp khoa học; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia; huy động tổng thể các nguồn lực.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 147, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức toàn xã hội về sự nguy hiểm của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Theo lãnh đạo Chính phủ, khả năng dự báo, cảnh báo, năng lực phân tích, điều hành dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu cần phải được nâng cao hơn. Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng ngừa, ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống.

"Xây dựng các kịch bản ứng phó; phát triển công nghệ số, AI, dữ liệu lớn, mạng lưới cảm biến để nâng cao năng lực cảnh báo sớm, mô hình hóa rủi ro, đánh giá tác động và dự báo xu hướng các mối đe dọa mới nổi; xây dựng hệ thống dữ liệu liên quan các đe dọa an ninh phi truyền thống"- Thủ tướng chỉ đạo.

Về dài hạn, Thủ tướng nhấn mạnh cần đầu tư, huy động mọi nguồn lực từ Nhà nước, tư nhân, trong và ngoài nước để phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa phi truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong vấn đề này để khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, việc đào tạo nhân lực để phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa phi truyền thống là vấn đề được Thủ tướng lưu ý.

