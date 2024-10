Chủ hãng rượu Vodka Hà Nội kéo dài chuỗi thua lỗ từ 2017 đến nay, vì sao?

Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) - chủ sở hữu thương hiệu Vodka Hà Nội - vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 cho thấy tình hình sản xuất - kinh doanh tiếp tục ảm đạm.

Cụ thể, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 22,2 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn chiếm tỉ trọng lớn, lên tới 72% doanh thu, cùng với các khoản chi phí đều tăng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế âm gần 5 tỉ đồng.

Chủ hãng Vodka Hà Nội liên tục lỗ từ năm 2017 đến nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halico báo lỗ 7,4 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 3,4 tỉ đồng) trong khi doanh thu thuần đạt gần 80 tỉ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), hoàn thành 70% mục tiêu doanh thu năm.

Tính đến ngày 30-9, chủ hãng rượu Vodka Hà Nội ghi nhận lỗ lũy kế hơn 465 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu theo đó giảm còn 348 tỉ đồng; nợ phải trả ở mức 21 tỉ đồng.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân báo lỗ, Halico lý giải là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ rượu bia giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

Halico tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội xây dựng từ năm 1898, tính đến nay đã hơn 120 năm tuổi.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và cung cấp các loại dung dịch sát khuẩn tay, cồn 70%...



Vào thập niên 2000, thương hiệu này chiếm phần lớn thị phần rượu phía Bắc và là nhà sản xuất rượu vodka lớn nhất Việt Nam, lãi trăm tỉ mỗi năm. Tuy nhiên sau bê bối buôn lậu rượu vào năm 2012, Halico đã rơi vào khủng hoảng.