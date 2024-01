Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Chủ thương hiệu Vodka Hà Nội (Halico) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 không mấy khả quan.



Cụ thể, doanh thu quý IV của doanh nghiệp này chỉ đạt 34,5 tỉ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận âm 4,21 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ 5 tỉ đồng).

Xét cả năm 2023, Halico đạt doanh thu 108 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận sau thuế âm 9,8 tỉ đồng (cùng kỳ âm 13 tỉ đồng), đánh dấu 8 năm liên tiếp lỗ (kể từ năm 2016).

Theo báo cáo, khoản danh mục tiền của Halico tính đến 31-12-2023 có giá trị 10,6 tỉ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm 2023. Trong đó, tiền gửi ngân hàng 8,1 tỉ đồng, các khoản khác 2,5 tỉ đồng. Đáng nói, doanh nghiệp này không sở hữu đồng tiền mặt nào.

Danh mục hàng tồn kho đang có giá trị 117 tỉ đồng (tăng 28,5% so với đầu năm 2023), trong đó thành phẩm đang tồn khoảng 43,8 tỉ đồng.

Halico sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và giai đoạn dịch bệnh cũng cung cấp các loại dung dịch sát khuẩn.

Biến động cổ phiếu HAD 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 15.100 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Tương tự, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 cho thấy kết quả không thuận lợi.

Cụ thể, doanh thu quý IV của HAD đạt 27 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 âm 1,2 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 147 tỉ đồng.

Giải trình về việc lợi nhuận chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này, HAD cho biết do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ rượu bia giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

Tính cả năm 2023, HAD ghi nhận doanh thu 168 tỉ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với năm 2022, các khoản chi phí lại tăng lên như khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng (lần lượt 23%, 20%, 10,6%).

Tuy nhiên, nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 85%, đạt 5,2 tỉ đồng nên công ty lãi sau thuế 6 tỉ đồng, nhưng vẫn giảm gần 43% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, danh mục hàng tồn kho của HAD có giá trị khoảng 20,3 tỉ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết phiên sáng 17-1, cổ phiếu HAD đang có giá 15.100 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu quý IV/2023 đến nay, cổ phiếu này đã giảm 15%.