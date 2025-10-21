Chủ kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" nổi tiếng cỡ nào?

Chiều 21-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về việc tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, ngụ tỉnh Thái Bình cũ - nay là tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi "Chiếm đoạt tiền từ thiện" liên quan đến vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà cơ quan này đang điều tra.

Chủ kênh "Hà và Việt Nam" trước đây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra vụ việc xe của đoàn từ thiện va chạm giao thông với xe của một công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Khi thấy có nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe hơn 43 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" do Đào Quang Hà làm chủ kênh hiện có lượng người tương tác rất lớn

Được biết, kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" khá nổi tiếng thời gian qua, hiện có khoảng 83 ngàn lượt thích với 263 ngàn người theo dõi.

Trước đó, chiều ngày 11-10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ô tô BKS 36A-34x.xx đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe, thu hút sự chú ý của dư luận.

Dù chưa kiểm chứng thông tin, nhưng Lê Đăng Đức (ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (ngụ tỉnh Nghệ An) với vai trò là người quản lý (admin) các trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" đã liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, 2 người này còn phản hồi với giọng điệu thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Vào cuộc điều tra, ngày 17-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ 2 thanh niên trên để làm rõ hành vi "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



