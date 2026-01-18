HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Chủ kênh TikTok Phú Tử có 1,2 triệu người theo dõi xin lỗi, mong được tha thứ

Uyên Châu

(NLĐO)-Chủ kênh TikTok Phú Tử có 1,2 triệu người theo dõi đã đăng tải lời xin lỗi về hành vi sai trái và mong gia đình bị cáo Lưu Quang Trung tha thứ

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Hoàng Phú (25 tuổi, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Chủ kênh TikTok Phú Tử xin lỗi về hành vi Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Vũ Hoàng Phú bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Liên quan vụ việc này, bị can Vũ Hoàng Phú (chủ kênh TikTok Phú Tử) đã đăng tải trên mạng nói rằng, bản thân đã nhận được các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Đồng Nai, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Phú Tử, sau khi được Cơ quan Cảnh sát điều tra chia sẻ, nói về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ, các hành vi lệch chuẩn của bản thân mình nên đã nhận ra lỗi vi phạm.

Phú Tử xin chia sẻ: Ngày 12-8-2025, diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lưu Quang Trung. Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo Lưu Quang Trung đang được các cán bộ dẫn ra ngoài cửa, bản thân có xảy ra xô xát với bị cáo Trung ngay cửa, nơi mọi người đang ra về. Hành vi lệch chuẩn cầm di ảnh của anh trai tác động đến bị cáo Trung là sai trái, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa đều có quy định của pháp luật.

Phú Tử nhận thấy hành vi của mình như vậy là sai, dù trong mọi lúc, mọi nơi cần phải kìm chế bản thân mình, đúng quy định của pháp luật, không thể đổ lỗi cho sự bồng bột của bản thân mình

"Và bản thân Phú Tử cũng là một người được biết đến nhiều nên rất là ảnh hưởng tới thế hệ trẻ. Đầu tiên, Phú Tử xin lỗi và mong các bạn sau này không một ai học theo hành vi lệch chuẩn của bản thân mình, luôn thượng tôn pháp luật"- chủ kênh TikTok Phú Tử chia sẻ.

Phú Tử cũng gửi lời xin lỗi tới bị cáo Lưu Quang Trung và gia đình. Mong gia đình bị cáo Trung tha thứ và cho Phú Tử được khắc phục hậu quả; mong cơ quan pháp luật khoan hồng về việc thành khẩn khai báo, chưa từng có tiền án tiền sự để được về tiếp tục sinh sống và chăm sóc mẹ và các cháu.

Chủ kênh TikTok Phú Tử xin lỗi về hành vi Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2.

Chủ kênh TikTok Phú Tử đăng tải về việc bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Phú Tử” với khoảng 1,2 triệu người theo dõi, là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Vũ Hoàng Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân, lý do bị khởi tố cũng như các quy định pháp luật có liên quan, Vũ Hoàng Phú đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra đối với xã hội.

Trước đó, ngày 12-8-2025, tại TAND tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú có hành vi sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử. Sự việc xảy ra khiến cho phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của Tòa án nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sự việc sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Phú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 12-8-2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử và tuyên án với bị cáo Lưu Quang Trung (cựu điều tra viên Công an huyện Long Thành cũ) về tội "Dùng nhục hình". Nạn nhân tử vong trong vụ án là ông Vũ Minh Đức (anh trai của ông Vũ Hoàng Phú).

Ngày 12-8-2025, khi bị cáo Lưu Quang Trung đang được áp giải rời khỏi phòng xử án thì ông Phú có hành vi gây rối như trên.


khởi tố bị can gây rối trật tự công cộng Cơ quan Cảnh sát công an tỉnh đồng nai Phú Tử
