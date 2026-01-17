Khởi tố Vũ Hoàng Phú - chủ kênh TikTok Phú Tử do “gây rối trật tự công cộng”

Ngày 17-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (25 tuổi; ngụ xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vũ Hoàng Phú (chủ tài khoản TikTok Phú Tử với khoảng 1,2 triệu người theo dõi)- bị khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú có pháp danh Thích Minh Vương, là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Phú Tử” với khoảng 1,2 triệu người theo dõi, là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Vũ Hoàng Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân, lý do bị khởi tố cũng như các quy định pháp luật liên quan, Vũ Hoàng Phú đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình gây ra đối với xã hội.

Trước đó, ngày 12-8-2025, tại TAND tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú từng có hành vi sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đang áp giải người này rời khỏi phòng xét xử.

Sự việc xảy ra khiến phiên tòa náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án , ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Phú về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.