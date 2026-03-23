HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Theo OneHousing, lãi suất cao chỉ mang tính chu kỳ, bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn và lãi suất có thể hạ nhiệt từ giữa năm 2026.

OneHousing vừa công bố báo cáo “Tiêu điểm bất động sản tháng 3”, trong đó nhận định lãi suất cao hiện nay chỉ mang tính chu kỳ, còn bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, mặt bằng lãi suất đang ở mức cao trong ngắn hạn nhưng đây là diễn biến quen thuộc của chu kỳ kinh tế. 

Khi các yếu tố vĩ mô dần ổn định, thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục duy trì vai trò là kênh tích lũy tài sản bền vững.

Ông Trung cho rằng việc lãi suất vay mua nhà tăng thời gian gần đây cũng nằm trong quy luật thông thường của thị trường tài chính. Vào giai đoạn cuối năm và đầu năm, các tổ chức tín dụng thường đẩy mạnh huy động vốn nhằm chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, năm nay xuất hiện thêm những yếu tố đặc thù. Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, từ giao thông đến các công trình phục vụ chiến lược phát triển quốc gia, đang được triển khai. Nhu cầu vốn cho các dự án lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tỉ đồng, tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng thương mại, qua đó tác động đến mặt bằng lãi suất.

- Ảnh 1.

Lãi suất tăng nhiều người phân vân khi mua bất động sản

Theo đại diện OneHousing, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cân đối nguồn vốn, như thúc đẩy huy động nguồn lực trong dân, đưa vàng vào lưu thông, hay xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM để thu hút dòng vốn ngoại.

Dù vậy, lãi suất tăng vẫn gây áp lực đáng kể đối với một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường chậm lại, một số nhà đầu tư ngắn hạn buộc phải điều chỉnh chiến lược, thậm chí chấp nhận bán tài sản với mức lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông Trung nhận định mức lãi suất hiện nay chưa phải là quá cao nếu so với lịch sử. Từ năm 2008 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam từng vận hành trong môi trường lãi suất 13-14%, thậm chí có thời điểm lên tới 18%. Mặt bằng lãi suất thấp như giai đoạn 2023-2024 là khá đặc biệt.

Theo đó, mức lãi suất thả nổi quanh 10% vẫn được xem là có thể chấp nhận, trong khi ngưỡng trên 12% mới bắt đầu tạo áp lực lớn hơn đối với hoạt động đầu tư.

“Dự kiến sau tháng 6-2026, khi các yếu tố về nguồn vốn và điều tiết vĩ mô ổn định hơn, mặt bằng lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, giúp chi phí vốn trở nên dễ chịu hơn” - ông Trung nhận định.

Tin liên quan

Lãi suất tuần qua: Người gửi tiền “sướng” khi đáo hạn

Lãi suất tuần qua: Người gửi tiền “sướng” khi đáo hạn

(NLĐO) – Nhiều người gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cho biết có thể hưởng mức lãi suất 7,5% - 8% mà không cần số tiền quá lớn.

Lãi suất tiết kiệm Sacombank 20-3, gửi 500 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?

(NLĐO) - Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại Sacombank là 6,6%/năm khi khách gửi 24 tháng sẽ nhận lãi 66 triệu đồng cho khoảng tiền 500 triệu đồng.

Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục tăng, có nơi lên tới 9%/năm

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm tăng mạnh ở một số ngân hàng quy mô lớn; có nơi lên tới 9%/năm nhưng kèm theo nhiều điều kiện

bất động sản thị trường bất động sản lãi suất cao huy động vốn thị trường tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo