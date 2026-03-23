Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

OneHousing vừa công bố báo cáo “Tiêu điểm bất động sản tháng 3”, trong đó nhận định lãi suất cao hiện nay chỉ mang tính chu kỳ, còn bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn.

Theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, mặt bằng lãi suất đang ở mức cao trong ngắn hạn nhưng đây là diễn biến quen thuộc của chu kỳ kinh tế.

Khi các yếu tố vĩ mô dần ổn định, thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục duy trì vai trò là kênh tích lũy tài sản bền vững.

Ông Trung cho rằng việc lãi suất vay mua nhà tăng thời gian gần đây cũng nằm trong quy luật thông thường của thị trường tài chính. Vào giai đoạn cuối năm và đầu năm, các tổ chức tín dụng thường đẩy mạnh huy động vốn nhằm chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, năm nay xuất hiện thêm những yếu tố đặc thù. Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, từ giao thông đến các công trình phục vụ chiến lược phát triển quốc gia, đang được triển khai. Nhu cầu vốn cho các dự án lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tỉ đồng, tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng thương mại, qua đó tác động đến mặt bằng lãi suất.

Lãi suất tăng nhiều người phân vân khi mua bất động sản

Theo đại diện OneHousing, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cân đối nguồn vốn, như thúc đẩy huy động nguồn lực trong dân, đưa vàng vào lưu thông, hay xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM để thu hút dòng vốn ngoại.

Dù vậy, lãi suất tăng vẫn gây áp lực đáng kể đối với một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường chậm lại, một số nhà đầu tư ngắn hạn buộc phải điều chỉnh chiến lược, thậm chí chấp nhận bán tài sản với mức lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông Trung nhận định mức lãi suất hiện nay chưa phải là quá cao nếu so với lịch sử. Từ năm 2008 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam từng vận hành trong môi trường lãi suất 13-14%, thậm chí có thời điểm lên tới 18%. Mặt bằng lãi suất thấp như giai đoạn 2023-2024 là khá đặc biệt.

Theo đó, mức lãi suất thả nổi quanh 10% vẫn được xem là có thể chấp nhận, trong khi ngưỡng trên 12% mới bắt đầu tạo áp lực lớn hơn đối với hoạt động đầu tư.

“Dự kiến sau tháng 6-2026, khi các yếu tố về nguồn vốn và điều tiết vĩ mô ổn định hơn, mặt bằng lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, giúp chi phí vốn trở nên dễ chịu hơn” - ông Trung nhận định.