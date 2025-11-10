Chủ một doanh nghiệp khóc ròng vì 7 group Facebook "bay màu" chỉ sau một cuộc gọi

Chiều 10-11, ông P.Q, giám đốc một công ty truyền thông và quảng cáo, cho biết vừa bị "bay màu" 7 group trên mạng xã hội Facebook với lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người, bởi một thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo đó, đối tượng đã tạo một tài khoản giả mạo Facebook của anh, sau đó gọi cho 1 quản trị viên trong group đó, nói rằng “tài khoản chính đang bị hạn chế đăng bài, không thể thao tác” và nhờ thêm quyền admin để “tạm quản lý giúp”.

Từ đó, kẻ xấu đã gỡ sạch toàn bộ tài khoản quản trị viên thật. "Chúng đã biến group thành tài sản riêng.Vấn đề hiện tại là nền tảng Facebook không cung cấp bất kỳ cơ chế kháng nghị, báo cáo hay thủ tục phục hồi lại vai trò admin ban đầu. Tôi và quản trị viên thật hoàn toàn không thể truy cập trở lại .Đây là một hình thức lừa đảo mới – đánh vào sự tin tưởng giữa các thành viên nội bộ trong cùng một group. Tôi mong cộng đồng và những người làm quản trị Facebook Page/Group cần sớm cảnh giác"- ông P.Q nói.

Một group của ông P.Q đã bị chiếm quyền

Phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi câu hỏi về trường hợp này đến Meta và đang đợi câu phản hồi.

Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo trên Facebook cũng được ghi nhận. Đầu năm 2025, một người dùng mạng xã hội chia sẻ việc bị lừa hơn 1 tỉ đồng khi đặt phòng qua fanpage có tick xanh mạo danh một resort ở Ninh Bình.

Trả lời về việc những fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh, ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết tick xanh là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín. Hiện nay, thị trường Việt Nam đang có sự nhầm lẫn về điều này.

Meta đã tiếp nhận phản ánh từ nhiều bên và khuyến nghị người dùng, doanh nghiệp nên tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên Facebook để xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, giả mạo. Ngoài ra, nền tảng này cũng đã mở một kênh riêng dành cho cộng đồng Việt Nam trên Facebook nhằm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh chính sách phù hợp.

“Tạm thời, người dùng và doanh nghiệp nên sử dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để xử lý những vấn đề đang gặp phải, như vậy sẽ hiệu quả hơn” - ông Khôi Lê nói.



