Sức khỏe

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn, chịu nhiều vết thương sâu

D.Thu

(NLĐO) - Người phụ nữ 63 tuổi bị chó Becgie Bỉ nhà nuôi tấn công, gây nhiều vết thương sâu, phải nhập viện điều trị.

Trong lúc đang cho chó ăn, bà N.T.T., 63 tuổi, (ở Hưng Yên) bất ngờ bị chó nhà tấn công, khi không có ai ở nhà. Con chó thuộc giống Becgie Bỉ, nặng khoảng 30 kg.

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn - Ảnh 1.

Chó Becgie Bỉ nhà cắn nát hai bàn tay chủ nhà. Ảnh: Lê Thanh

Bà T. vùng vẫy thoát ra ngoài và được hàng xóm đưa đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tối cùng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống, cho biết bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Trong đó, bàn tay phải bị rách vùng gốc ngón cái, còn bàn tay trái có nhiều vết thương sâu, tổn thương gân, hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ cấp cứu để làm sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng dại.

Sáng 23-10, Phòng tiêm chủng vắc-xin, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cũng tiếp nhận thêm 2 trường hợp khác bị chó cắn. Một trong số đó là bệnh nhân nữ 54 tuổi (ở Hà Nội), bị chó nhà người quen tấn công khi đi mời dự đám cưới con trai.

Bà cho biết khi vừa gọi cửa, con chó bất ngờ lao ra cắn vào mu bàn tay phải, gây vết thương dài 1,5 cm. Nạn nhân được sơ cứu tại trạm y tế xã, sau đó đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm phòng uốn ván và vắc-xin phòng dại.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay. 

Cụ thể, cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván và vắc-xin phòng dại. Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỉ lệ tử vong gần như 100% nếu đã phát bệnh.

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân bị chó cắn khi đang đi mời đám cưới

Đối với người nuôi chó, mèo, bác sĩ Huyền lưu ý cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Không thả rông chó ở nơi công cộng; khi đưa chó ra ngoài phải đeo rọ mõm và có người dắt.

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ hoặc người già tiếp xúc gần với chó khi không có người trông giữ. Nếu vật nuôi có biểu hiện bất thường như sùi bọt mép, trở nên hung dữ, bỏ ăn hoặc chết đột ngột, cần báo ngay cho cơ quan thú y và theo dõi tình trạng con vật để có hướng xử trí kịp thời cho người bị cắn.

Người dân không nên chủ quan với chó nhà nuôi lâu năm, bởi ngay cả những con chó tưởng chừng hiền lành, quen thuộc vẫn có thể mang virus dại nếu chưa được tiêm phòng hoặc từng tiếp xúc với nguồn bệnh.

