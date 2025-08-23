Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025

Sau 10 ngày tranh tài, Giải Vô địch đua thuyền truyền thống và Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21, U23 quốc gia năm 2025 đã kết thúc tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM).



Ở Giải Vô địch đua thuyền truyền thống, đoàn chủ nhà TP HCM xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Hải Phòng xếp hạng nhì với 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trong khi đoàn Phú Thọ đứng thứ ba với 3 HCV.

Đoàn chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn thuyền truyền thống

Ở môn Canoeing, vị trí số 1 thuộc về đoàn Hải Phòng với 25 HLV, 18 HCB và 6 HCĐ, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Đà Nẵng về nhì với 22 HCV còn chủ nhà TP HCM xếp thứ ba với 10 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ.

Cả hai giải đấu có sự tham gia của 780 thành viên, bao gồm cả HLV và VĐV, thuộc 19 đơn vị: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Quân đội, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Đua tranh quyết liệt

Đây là lần đầu tiên, TP HCM đăng cai hai giải đấu cấp quốc gia ở các nội dung thuyền truyền thống và canoeing. Công tác tổ chức được chuẩn bị rất chu đáo với chất lượng chuyên môn cao và cơ sở vật chất hiện đại, nhận được sự đánh giá tích cực từ các đoàn.

Ban tổ chức cho biết, thành công của giải sẽ tạo thêm động lực để TP HCM cùng nhiều địa phương khác chú trọng phát triển các môn thể thao dưới nước.

Việc đăng cai tổ chức 2 giải lần này cũng góp phần nâng cao năng lực tổ chức thi đấu, công tác điều hành của trọng tài môn đua thuyền canoeing và thuyền truyền thống.

Giải đấu diễn ra nhiều cuộc tranh tài với chất lượng chuyên môn cao

Giải đấu thành công, hướng tới các sự kiện quan trọng trong tương lai

Thành công cao nhất của giải chính là hoàn thành tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện, đào tạo VĐV đua thuyền canoeing, thuyền truyền thống trong cả nước để tuyển chọn lực lượng tham gia thi đấu SEA Game 33 tại Thái Lan.