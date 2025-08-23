HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025

Lê Vũ - Ảnh: Ngọc Huệ

(NLĐO) - Lực lượng đồng đều và tinh thần thi đấu rất cao là cơ sở để tuyển TP HCM xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025.

Sau 10 ngày tranh tài, Giải Vô địch đua thuyền truyền thống và Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21, U23 quốc gia năm 2025 đã kết thúc tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM).

Ở Giải Vô địch đua thuyền truyền thống, đoàn chủ nhà TP HCM xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Hải Phòng xếp hạng nhì với 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trong khi đoàn Phú Thọ đứng thứ ba với 3 HCV.

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025- Ảnh 1.

Đoàn chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn thuyền truyền thống

Ở môn Canoeing, vị trí số 1 thuộc về đoàn Hải Phòng với 25 HLV, 18 HCB và 6 HCĐ, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Đà Nẵng về nhì với 22 HCV còn chủ nhà TP HCM xếp thứ ba với 10 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ.

Cả hai giải đấu có sự tham gia của 780 thành viên, bao gồm cả HLV và VĐV, thuộc 19 đơn vị: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Quân đội, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025- Ảnh 3.

Đua tranh quyết liệt

Đây là lần đầu tiên, TP HCM đăng cai hai giải đấu cấp quốc gia ở các nội dung thuyền truyền thống và canoeing. Công tác tổ chức được chuẩn bị rất chu đáo với chất lượng chuyên môn cao và cơ sở vật chất hiện đại, nhận được sự đánh giá tích cực từ các đoàn.

Ban tổ chức cho biết, thành công của giải sẽ tạo thêm động lực để TP HCM cùng nhiều địa phương khác chú trọng phát triển các môn thể thao dưới nước. 

Việc đăng cai tổ chức 2 giải lần này cũng góp phần nâng cao năng lực tổ chức thi đấu, công tác điều hành của trọng tài môn đua thuyền canoeing và thuyền truyền thống.

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025- Ảnh 5.

Giải đấu diễn ra nhiều cuộc tranh tài với chất lượng chuyên môn cao

Chủ nhà TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch đua thuyền truyền thống 2025- Ảnh 6.

Giải đấu thành công, hướng tới các sự kiện quan trọng trong tương lai

Thành công cao nhất của giải chính là hoàn thành tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện, đào tạo VĐV đua thuyền canoeing, thuyền truyền thống trong cả nước để tuyển chọn lực lượng tham gia thi đấu SEA Game 33 tại Thái Lan.

Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia

Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia

(NLĐO) - Diễn ra tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TP HCM), Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 năm 2025 đã khép lại sau 6 ngày thi đấu sôi nổi.

Hàng ngàn người dân đội mưa cổ vũ đua thuyền rồng chào mừng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(NLĐO)- Dù trời mưa rét, hàng ngàn người dân, du khách thập phương đổ về quanh hồ Công viên Văn Lang (Phú Thọ) để theo dõi, cổ vũ các đội đua

Sôi nổi Giải Vô địch đua thuyền truyền thống TP HCM mở rộng 2024

(NLĐO) - 22 đoàn của các Trung tâm TDTT quận huyện, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành đã tham dự Giải đua thuyền TP HCM

đua thuyền truyền thống canoeing TP HCM Hải Phòng Đà Nẵng
