Chủ quán Internet cho vay "tín dụng đen" với lãi suất 182,5%/năm

Ngày 22-12, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tùng (SN 1989; ngụ đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trần Mạnh Tùng bị bắt để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen". Ảnh: Công an Nam Định

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Nam Định phát hiện, điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Trần Mạnh Tùng. Người đàn ông này đã trực tiếp giao dịch, thỏa thuận và làm thủ tục cho khách vay "tín dụng đen".

Với các chứng cứ thu thập được, Công an TP Nam Định đã tiến hành bắt giữ Trần Mạnh Tùng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9-2023 đến tháng 9-2024, Trần Mạnh Tùng đã cho 2 người vay tổng số tiền 240 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 182,5%/năm (cao gấp 9,12 lần so với mức lãi suất tối đa quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015). Tổng số tiền lãi Tùng thu lợi bất chính gần 72 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.