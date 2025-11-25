Chủ quan với loãng xương, nhiều người tàn phế

Nhiều trường hợp loãng xương chỉ được phát hiện khi biến chứng gãy xương đã xảy ra. Điển hình như bà H. (68 tuổi) nhập viện sau một cú trượt chân nhẹ nhưng gây gãy đốt sống, kết quả đo mật độ xương DXA cho thấy loãng xương nặng.

Người bệnh được phẫu thuật và điều trị theo phác đồ, hiện có thể vận động bình thường. Trường hợp này cho thấy bệnh loãng xương diễn tiến âm thầm, khó nhận biết sớm nhưng lại để lại hậu quả nặng nề đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Người bệnh được thực hiện phương pháp đo mật độ xương DXA kết hợp công cụ FRAX đánh giá nguy cơ gãy xương trong 10 năm

PGS-TS-BS Cao Thanh Ngọc, Trưởng Khoa Nội Cơ xương khớp-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết loãng xương là bệnh lý có tỉ lệ mắc cao, gia tăng theo tuổi, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra các biến cố gãy xương như gãy cổ xương đùi hoặc lún đốt sống, dẫn đến giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ tàn phế và tử vong. Việc đánh giá đúng nhóm đối tượng nguy cơ cao đóng vai trò then chốt trong phòng bệnh chủ động.

Loãng xương thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ được phát hiện sau một chấn thương nhẹ khiến xương gãy dễ dàng. Các yếu tố như mãn kinh, thể trạng gầy, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, ít vận động và tiền sử gia đình có người bị gãy xương là những nguyên nhân làm tăng tốc độ mất xương. Vì vậy, không nên chờ có triệu chứng mới đi thăm khám mà cần chủ động tầm soát định kỳ để can thiệp sớm, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Hiện đã có nhiều loại thuốc điều trị loãng xương hiệu quả, uống hằng tuần hoặc hằng tháng, thuốc truyền tĩnh mạch hằng năm và sắp tới là thuốc tiêm dưới da mỗi 6 tháng, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho từng người bệnh. Tuy nhiên, cần kiên trì điều trị ít nhất từ 3 đến 5 năm để đánh giá, điều chỉnh liệu trình phù hợp. Bên cạnh đó cần bổ sung canxi, vitamin D, tập luyện hợp lý, tuân thủ điều trị.

Những người cần tầm soát loãng xương sớm bao gồm phụ nữ từ 65 tuổi, nam giới từ 70 tuổi, người từ 50 tuổi trở lên đã từng gãy xương hoặc có các yếu tố nguy cơ như sử dụng corticoid kéo dài hay mắc bệnh lý làm giảm mật độ xương.



