HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chú rể mang 9 xe rùa chở sính lễ đi hỏi vợ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để có một đám cưới đáng nhớ, một chú rể ở Thanh Hóa đã dùng 9 xe rùa (loại xe thường dùng chở vật liệu xây dựng) chở sính lễ đi hỏi vợ.

Một đám cưới vừa diễn ra ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang gây chú ý trên mạng xã hội khi những hình ảnh độc lạ tại lễ ăn hỏi được một studio chia sẻ trên Facebook.

- Ảnh 1.

Hình ảnh đoàn xe rùa đi hỏi vợ gây chú ý tại đám cưới của cặp đôi Đăng Sơn - Ngọc Phượng

Theo anh Tuấn Anh, chủ studio, anh nhận chụp ảnh, quay phim cho cặp đôi Đăng Sơn (SN 1989) và Ngọc Phượng (SN 2005; ngụ phố Trường Xuân, xã Đông Sơn).

Sau khi được vợ chồng anh Sơn trao đổi về kế hoạch ăn hỏi sẽ có việc dùng 9 xe rùa chở sính lễ tới nhà gái, anh cũng khá bất ngờ vì quá độc lạ. Sau đám cưới, anh xin phép gia đình chú rể, được phép nên anh đã chia sẻ hình ảnh độc lạ về lễ ăn hỏi lên mạng xã hội.

Chú rể Đăng Sơn cho biết sau khi học xong, anh đi xuất khẩu lao động. Đến năm 2024, khi trở về nước, anh gặp Ngọc Phượng, người ở cùng phố, hai nhà cách nhau khoảng 1 km. Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân.

- Ảnh 2.

Hình ảnh vui nhộn tại đám hỏi của cặp đôi

Theo chú rể, việc đi ăn hỏi bằng xe rùa đã được hai vợ chồng trao đổi trước với gia đình. Đến ngày ăn hỏi, vợ chồng anh thuê người cùng bạn bè trang trí, bày sính lễ lên để tới nhà gái. "Việc làm này chỉ đơn giản là muốn tạo niềm vui cho vợ. Tôi không nghĩ khi đăng tải lên mạng xã hội lại nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và chúc phúc của mọi người"- anh Sơn cho hay.

Chú rể Đăng Sơn cũng cho biết đám hỏi diễn ra vào ngày 8-3 và đám cưới tổ chức ngày 10-3.

Tin liên quan

3 đám cưới của giới "tài phiệt" Ấn Độ được tổ chức tại vịnh Hạ Long

3 đám cưới của giới "tài phiệt" Ấn Độ được tổ chức tại vịnh Hạ Long

(NLĐO)- Chi phí cho đám cưới của cặp đôi Manisha và Karik lên đến khoảng 3 triệu USD (khoảng 78,5 tỉ đồng)

Làm rõ thông tin CSGT "vào tận đám cưới bắt xe vi phạm"

(NLĐO) - Bị CSGT phát hiện điều khiển xe máy có nhiều vi phạm, nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà rút chìa khóa xe, bỏ vào một đám cưới

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

tỉnh Thanh Hóa đám cưới xe rùa mạng xã hội đám cưới độc lạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo