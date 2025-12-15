HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

Vân Du

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

Những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải thông tin cùng hình ảnh về lễ vu quy mà cô dâu được nhà chồng tặng của hồi môn có giá trị rất lớn.

Cụ thể, bài đăng có nội dung: "Cà Mau: Một lễ vu quy ở Sông Đốc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi số lượng hồi môn, sính lễ khủng. Cô dâu được nhà chồng tặng 57 lượng vàng 9999; sổ đỏ mặt tiền giá trị 11 tỉ; 2 tỉ tiền mặt và một cặp nhẫn kim cương…".

Cô dâu Cà Mau nhận 57 lượng vàng, sổ đỏ 11 tỉ trong lễ vu quy - Ảnh 1.

Cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau được tặng của hồi môn khủng trong lễ vu quy

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã gây "bão" mạng xã hội với hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Trong đó, có những bình luận như: "Giữa rừng của cải vật chất. Ánh mắt họ dành cho nhau vẫn sâu lắng và đong đầy tình cảm"; "Chúc mừng 2 em"; "Đại gia thứ thiệt"…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã Sông Đốc cho biết thông tin, hình ảnh về lễ vu quy với của hồi môn "khủng" mà mạng xã hội đang lan truyền diễn ra cách đây khoảng một tháng.

"Gia đình cô dâu sinh sống tại ấp 4, xã Sông Đốc. Cô dâu đi làm ở TPHCM và làm đám với chú rể là người Singapore sau thời gian quen biết" – vị này thông tin thêm.

mạng xã hội Cà Mau vàng của hồi môn khủng
Lên đầu Top

