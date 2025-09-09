Ngày 9-9, TAND TP HCM tuyên phạt ông Nguyễn Thủy (cựu thiếu tá, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cũ) 3 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" và 8 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt 11 năm 6 tháng tù.



Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Luân (cựu đại úy) và ông Nguyễn Võ Danh (cựu trung úy, cùng công tác tại Công an phường Phạm Ngũ Lão cũ) mỗi người lãnh 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ông Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ quận 1 cũ) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", còn bà Phan Thị Thúy (35 tuổi; chủ Spa Tây Cơ trên đường Bùi Viện, quận 1 cũ) lãnh 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba cựu cán bộ công an

Theo hồ sơ, tối 8-11-2022, khi tuần tra, Luân và bảo vệ dân phố phát hiện Minh tàng trữ 2 tép heroin. Về trụ sở, Minh đề nghị đưa tiền để được bỏ qua.

Luân báo lại, ông Thủy đáp: "Nếu giúp được thì giúp". Sau đó, Minh đưa cho Danh 50 triệu đồng và được thả ngay trong đêm, không lập hồ sơ. Số tiền này được Danh chia cho Luân 15 triệu đồng, Thủy 5 triệu đồng và 5 triệu đồng cho đội trưởng ca trực.

Bà chủ spa Tây Cơ tại toà

Vụ việc bị phát hiện, ngày 13-2-2023, Luân và Danh bị tạm đình chỉ công tác. Lo sợ bị xử lý, cả hai tìm đến ông Thủy để "nhờ vả". Ông Thủy sau đó liên hệ với bà Thúy để "chạy án". Thúy nhận tổng cộng 2,16 tỉ đồng từ ba cựu công an với cam kết lo lót để tránh kỷ luật, không bị truy tố.