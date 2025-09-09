HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ spa Tây Cơ giữ vai trò chính trong vụ lừa giúp 3 cựu cán bộ công an “thoát" kỷ luật

Trần Thái

(NLĐO) - Tự nhận có quan hệ để lo lót giúp ba cựu cán bộ công an thoát kỷ luật, bà chủ Spa Tây Cơ đã nhiều lần nhận tiền, tổng cộng hơn 2,16 tỉ đồng.

Ngày 9-9, TAND TP HCM tuyên phạt ông Nguyễn Thủy (cựu thiếu tá, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cũ) 3 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" và 8 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt 11 năm 6 tháng tù. 

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Luân (cựu đại úy) và ông Nguyễn Võ Danh (cựu trung úy, cùng công tác tại Công an phường Phạm Ngũ Lão cũ) mỗi người lãnh 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ông Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ quận 1 cũ) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", còn bà Phan Thị Thúy (35 tuổi; chủ Spa Tây Cơ trên đường Bùi Viện, quận 1 cũ) lãnh 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba cựu cán bộ công an

Theo hồ sơ, tối 8-11-2022, khi tuần tra, Luân và bảo vệ dân phố phát hiện Minh tàng trữ 2 tép heroin. Về trụ sở, Minh đề nghị đưa tiền để được bỏ qua. 

Luân báo lại, ông Thủy đáp: "Nếu giúp được thì giúp". Sau đó, Minh đưa cho Danh 50 triệu đồng và được thả ngay trong đêm, không lập hồ sơ. Số tiền này được Danh chia cho Luân 15 triệu đồng, Thủy 5 triệu đồng và 5 triệu đồng cho đội trưởng ca trực.

Bà chủ spa Tây Cơ tại toà

Vụ việc bị phát hiện, ngày 13-2-2023, Luân và Danh bị tạm đình chỉ công tác. Lo sợ bị xử lý, cả hai tìm đến ông Thủy để "nhờ vả". Ông Thủy sau đó liên hệ với bà Thúy để "chạy án". Thúy nhận tổng cộng 2,16 tỉ đồng từ ba cựu công an với cam kết lo lót để tránh kỷ luật, không bị truy tố.

Tin liên quan

Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để “chạy án” cho chồng

Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để “chạy án” cho chồng

(NLĐO) - Sau khi nhận của bà M. số tiền 1,5 tỉ đồng để “chạy án” cho chồng người này, Lê Văn Uyển đã bỏ trốn.

Ngỡ ngàng sự tình khi một phi vụ "chạy án" vỡ lở

(NLĐO) - Một vụ lừa đảo tinh vi núp bóng "chạy án" vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Thủ đoạn giấu ma túy vào quần lót khi qua sân bay của người đàn ông Hàn Quốc

(NLĐO) - Ngày 9-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kim Byunghee (SN 1982; quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Spa Tây Cơ chạy án công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
